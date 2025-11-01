ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហាណូយ សហការគ្នាដើម្បីផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវ លើកកម្ពស់គុណភាពខ្យល់
“ទីក្រុងហាណូយស្វាគមន៍និងគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើម "ខ្យល់ស្អាតវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥" ដែលផ្តួចផ្តើមដោយគណៈកម្មការឃោសនានិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន អង្គការ UNDP និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ ទីក្រុងហាណូយត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីដឹកនាំក្នុងការចូលរួម និងសម្របសម្រួលអនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ដោយរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តគោលដៅជាតិនៃការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ ការពារសុខភាពសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព"។
នៅក្នុងពិធីនោះ តំណាងអង្គការអន្តរជាតិបានសន្យាថា នឹងបន្តអមដំណើរ និងគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន ដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រឈមនៃការបំពុលខ្យល់ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតបៃតង និងមានសុខភាពល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា៕