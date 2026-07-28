ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងរ៉ូម ចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ក្នុងឱកាសនេះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ លោក ប៊ុយ យួកឿង និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងរ៉ូម លោកស្រី Svetlana Celli បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរ៉ូម ដោយបង្កើតក្របខ័ណ្ឌមួយ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសំខាន់រវាងរដ្ឋធានីទាំងពីរក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ សេចក្តីប្រកាសរួម ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលពីរឆ្នាំ ផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពចំនួនប្រាំមួយ៖ ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងការបង្កើតឡើងវិញ; ការពារបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព; ការអប់រំ និងវប្បធម៌; ការអភិវឌ្ឍសង្គម; ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងនវានុវត្តន៍; និងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិរក្ស ជួសជុល និងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃស្នាដៃស្ថាបត្យកម្ម និងវត្ថុបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រ-វប្បធម៌ ដែលទាក់ទងនឹងការកសាងឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង៕