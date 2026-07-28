Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងរ៉ូម ចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវការផ្លាស់ប្តូរ និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ដោយរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងហាណូយ បានជួបប្រជុំការងារជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងរ៉ូម។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងឱកាសនេះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ លោក ប៊ុយ យួកឿង និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងរ៉ូម លោកស្រី Svetlana Celli បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរ៉ូម ដោយបង្កើតក្របខ័ណ្ឌមួយ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសំខាន់រវាងរដ្ឋធានីទាំងពីរក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ សេចក្តីប្រកាសរួម ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលពីរឆ្នាំ ផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពចំនួនប្រាំមួយ៖ ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងការបង្កើតឡើងវិញ; ការពារបរិស្ថាន និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព; ការអប់រំ និងវប្បធម៌; ការអភិវឌ្ឍសង្គម; ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងនវានុវត្តន៍; និងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។

ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិរក្ស ជួសជុល និងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃស្នាដៃស្ថាបត្យកម្ម និងវត្ថុបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រ-វប្បធម៌ ដែលទាក់ទងនឹងការកសាងឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top