ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងពានរង្វាន់កំពូលៗចំនួន៤របស់ Tripadvisor
ជាពិសេស នៅឆ្នាំនេះ ទីក្រុងហាណូយទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ គោលដៅទេសចរណ៍ឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤) គោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧) គោលដៅទេសចរណ៍ឯករាជ្យឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧) និងគោលដៅទេសចរណ៍ធ្វើម្ហូបឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១១)។
ការដាក់បញ្ចូលក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងប្រភេទពានរង្វាន់បានបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញដ៏ទូលំទូលាយរបស់ក្រុងហាណូយ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងទេសភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងជម្រៅវប្បធម៌ បទពិសោធន៍ដ៏រស់រវើក និងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតាមនិន្នាការទេសចរណ៍សកលផងដែរ។
ពានរង្វាន់ឆ្នាំ ២០២៥ របស់ Tripadvisor ក៏បានលើកតម្កើង ទីក្រុងហាណូយក្នុងប្រភេទកំពូលទាំងបីលើពិភពលោកគឺ៖ គោលដៅវប្បធម៌ឈានមុខគេទាំង ២៥ របស់ពិភពលោក គោលដៅឈានមុខគេទាំង ២៥ របស់ពិភពលោក និងប្រភេទពិសេសគឺ គោលដៅពេញនិយមបំផុតទាំង ២៥ គ្រប់សម័យកាល៕