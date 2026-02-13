Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងពានរង្វាន់កំពូលៗចំនួន៤របស់ Tripadvisor

វិស័យទេសចរណ៍ហាណូយបន្តគូសសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងខ្លាំង ដោយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រភេទសំខាន់ៗ ជាច្រើននៃពានរង្វាន់ Travelers’ Choice Best of the Best Destinations ២០២៦ ដោយវេទិកាទេសចរណ៍ អនឡាញឈានមុខគេ របស់ពិភពលោក Tripadvisor ទើបបានប្រកាស។

រថភ្លើងទេសចរណ៍វប្បធម៌ “ហាណូយ ៥ ច្រកទ្វារ” បានចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការ ដោយបម្រើភ្ញៀវទេសចរលើផ្លូវហាណូយ - ទឺសើន (បាក់និញ)។ រូបថត៖ VNP

ជាពិសេស នៅឆ្នាំនេះ ទីក្រុងហាណូយទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ គោលដៅទេសចរណ៍ឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤) គោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧) គោលដៅទេសចរណ៍ឯករាជ្យឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧) និងគោលដៅទេសចរណ៍ធ្វើម្ហូបឈានមុខគេទាំង ២៥ លើពិភពលោក (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១១)។

ការដាក់បញ្ចូលក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងប្រភេទពានរង្វាន់បានបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញដ៏ទូលំទូលាយរបស់ក្រុងហាណូយ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងទេសភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងជម្រៅវប្បធម៌ បទពិសោធន៍ដ៏រស់រវើក និងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតាមនិន្នាការទេសចរណ៍សកលផងដែរ។

ម្ហូបអាហារហាណូយត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារភាពសម្បូរបែប និងភាពទំនើបរបស់ដែលបង្ហាញពីជម្រៅវប្បធម៌នៃរាជធានីអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ (រូបថត៖ VNA)

ពានរង្វាន់ឆ្នាំ ២០២៥ របស់ Tripadvisor ក៏បានលើកតម្កើង ទីក្រុងហាណូយក្នុងប្រភេទកំពូលទាំងបីលើពិភពលោកគឺ៖ គោលដៅវប្បធម៌ឈានមុខគេទាំង ២៥ របស់ពិភពលោក គោលដៅឈានមុខគេទាំង ២៥ របស់ពិភពលោក និងប្រភេទពិសេសគឺ គោលដៅពេញនិយមបំផុតទាំង ២៥ គ្រប់សម័យកាល៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

