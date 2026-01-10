Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងដាណាំងអំពាវនាវឱ្យជំរុញការវិនិយោគនៅឆ្នាំ ២០២៦

នារសៀលថ្ងៃទី ៩ ខែមករា នៅទីក្រុងដាណាំង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំងបានរៀបចំសន្និសីទជំរុញការវិនិយោគឆ្នាំ ២០២៦។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអិចន្រ្តៃយ៍ ង្វៀន ហ្វាប៊ិញ ថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទ។ (រូបថត៖ Vinh Thong/VOV តំបន់ភាគកណ្តាល)

អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួង និងស្ថាប័នមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងដាណាំង តំណាងស្ថាប័នការទូត អង្គការអន្តរជាតិ សហគ្រាសនិងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០ នាក់។ សន្និសីទនេះក៏ត្រូវបានតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយប្រតិភូជាង ៣០០ នាក់ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ សង្កាត់ តំបន់ពិសេស និងវិនិយោគិនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។ អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍វៀតណាម លោក ង្វៀនហ័រប៊ិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“ដោយឈរលើស្មារតីរដ្ឋាភិបាលស្ថាបនា និងរួមដំណើរ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសន្យាបន្តសុក្រិតស្ថាប័ន កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ដោយធានាបាននូវតម្លាភាព ភាពបើកចំហ និងសមភាពសម្រាប់គ្រប់សមាសភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់។ ផ្តោតលើការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងតំបន់ កំពង់ផែ អាកាសយានដ្ឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល; អនុវត្តន៍យន្តការគោលនយោបាយពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទាំងអស់នេះ សំដៅធ្វើឲ្យទីក្រុងដាណាំងបន្តការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព រួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្ម ផ្ទៀងស្ដាប់ ដោះស្រាយការលំបាក លើកទឹកចិត្តដល់នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍបៃតង”។

ពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចអនុម័តលើជំហរវិនិយោគនិងវិនិយោគិន។ (រូបថត៖ Vinh Thong/VOV តំបន់ភាគកណ្តាល)

 

នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ទីក្រុងដាណាំងបានឧទ្ទេសនាមអំពីទិសដៅផែនការមេ ការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយអំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ គួរឲ្យកត់ សម្គាល់គឺ ឱកាសវិនិយោគទៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុងដាណាំង គម្រោងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ។ ទីក្រុងក៏បានប្រកាស និងផ្តល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តអនុម័តការវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងចំនួន ១៦ ដែលមានដើមទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ១,៤៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមករាថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រមាណ ៦២០ លានអឺរ៉ូ (៧២២ លានដុល្លារ) សម្រាប់ស៊ីរី ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០២៧ ដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ានេះស្ថាបនាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍។
