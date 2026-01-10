ព័ត៌មាន
ទីក្រុងដាណាំងអំពាវនាវឱ្យជំរុញការវិនិយោគនៅឆ្នាំ ២០២៦
អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួង និងស្ថាប័នមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងដាណាំង តំណាងស្ថាប័នការទូត អង្គការអន្តរជាតិ សហគ្រាសនិងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០ នាក់។ សន្និសីទនេះក៏ត្រូវបានតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយប្រតិភូជាង ៣០០ នាក់ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ សង្កាត់ តំបន់ពិសេស និងវិនិយោគិនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។ អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍វៀតណាម លោក ង្វៀនហ័រប៊ិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“ដោយឈរលើស្មារតីរដ្ឋាភិបាលស្ថាបនា និងរួមដំណើរ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសន្យាបន្តសុក្រិតស្ថាប័ន កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ដោយធានាបាននូវតម្លាភាព ភាពបើកចំហ និងសមភាពសម្រាប់គ្រប់សមាសភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់។ ផ្តោតលើការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងតំបន់ កំពង់ផែ អាកាសយានដ្ឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល; អនុវត្តន៍យន្តការគោលនយោបាយពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទាំងអស់នេះ សំដៅធ្វើឲ្យទីក្រុងដាណាំងបន្តការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព រួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្ម ផ្ទៀងស្ដាប់ ដោះស្រាយការលំបាក លើកទឹកចិត្តដល់នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍបៃតង”។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ទីក្រុងដាណាំងបានឧទ្ទេសនាមអំពីទិសដៅផែនការមេ ការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយអំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ គួរឲ្យកត់ សម្គាល់គឺ ឱកាសវិនិយោគទៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុងដាណាំង គម្រោងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ។ ទីក្រុងក៏បានប្រកាស និងផ្តល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តអនុម័តការវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងចំនួន ១៦ ដែលមានដើមទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ១,៤៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរ៕