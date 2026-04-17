Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងដាណាំងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងពិធីបុណ្យជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាក

ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់អំឡុងពេលឈប់សម្រាកទិវាបុណ្យរំលឹកខួបស្តេចហ៊ុង (១០ ខែទី៣ តាមច័ន្ទគតិ) ទិវារំដោះភាគខាងត្បូង និងទិវាបង្រួបបង្រួមជាតិ (ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា) និងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ (ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា) នៅទីក្រុងដាណាំងបានប្រព្រឹត្តទៅនូវព្រឹត្តិការណ៍ និងពិធីបុណ្យសំខាន់ៗ ប្រមាណ ១៥ ដែលជាការចាប់ផ្តើមនៃរដូវទេសចរណ៍រដូវក្តៅដ៏រស់រវើក។

ចាប់ផ្តើមពីពាក់កណ្តាលខែមេសា ទីក្រុងដាណាំងបានបើកការតាំងពិព័រណ៍លេចធ្លោពីរគឺ “ពណ៌នៃតំបន់ដីក្វាងណាម” (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា) នៅសារមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈដាណាំង និង “ចំណុចប្រសពវៀតណាម” (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា) នៅសារមន្ទីរដាណាំង។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ទីក្រុងដាណាំងក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យអាវផាយដាណាំង (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា) នៅឧទ្យាន APEC ផ្លូវថ្មើរជើង និងមាត់ទន្លេហាន ដោយមានគោលបំណងលើកតម្កើងតម្លៃអាវផាយ រួមបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌទៅក្នុងជីវភាពសម័យទំនើប និងបង្កើតបទពិសោធន៍វប្បធម៌ដ៏រស់រវើកនៅចំកណ្តាលទីក្រុង ចំណុចលេចធ្លោគឺព្រឹត្តិការណ៍បើករដូវកាលទេសចរណ៍ឆ្នេរសមុទ្រដាណាំង ឆ្នាំ២០២៦ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា) នៅឧទ្យានសមុទ្រខាងកើត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា៖ ពិធីបុណ្យខ្លែង តន្ត្រីពេលយប់ កន្លែងធ្វើម្ហូប ការបង្ហាញកីឡាសមុទ្រ និងការប្រកួតជួយសង្គ្រោះសមុទ្រ។

លោកស្រី ង្វៀន ធី ហួយអាន អនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ក្រុងដាណាំង បានមានប្រសាសន៍ថា ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលលាតសន្ធឹងលើកន្លែងជាច្រើន អ្នកទេសចរមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៅពេលទៅទស្សនាក្រុងដាណាំងក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលនេះ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម និងភរិយា បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម និងភរិយា បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន

នាថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹមនិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងណាននីង (ក្វាងស៊ី) បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា តាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង និងភរិយា។
