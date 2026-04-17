ទីក្រុងដាណាំងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងពិធីបុណ្យជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាក
ចាប់ផ្តើមពីពាក់កណ្តាលខែមេសា ទីក្រុងដាណាំងបានបើកការតាំងពិព័រណ៍លេចធ្លោពីរគឺ “ពណ៌នៃតំបន់ដីក្វាងណាម” (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា) នៅសារមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈដាណាំង និង “ចំណុចប្រសពវៀតណាម” (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា) នៅសារមន្ទីរដាណាំង។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ទីក្រុងដាណាំងក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យអាវផាយដាណាំង (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា) នៅឧទ្យាន APEC ផ្លូវថ្មើរជើង និងមាត់ទន្លេហាន ដោយមានគោលបំណងលើកតម្កើងតម្លៃអាវផាយ រួមបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌទៅក្នុងជីវភាពសម័យទំនើប និងបង្កើតបទពិសោធន៍វប្បធម៌ដ៏រស់រវើកនៅចំកណ្តាលទីក្រុង ចំណុចលេចធ្លោគឺព្រឹត្តិការណ៍បើករដូវកាលទេសចរណ៍ឆ្នេរសមុទ្រដាណាំង ឆ្នាំ២០២៦ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា) នៅឧទ្យានសមុទ្រខាងកើត។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា៖ ពិធីបុណ្យខ្លែង តន្ត្រីពេលយប់ កន្លែងធ្វើម្ហូប ការបង្ហាញកីឡាសមុទ្រ និងការប្រកួតជួយសង្គ្រោះសមុទ្រ។
លោកស្រី ង្វៀន ធី ហួយអាន អនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ក្រុងដាណាំង បានមានប្រសាសន៍ថា ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលលាតសន្ធឹងលើកន្លែងជាច្រើន អ្នកទេសចរមានជម្រើសជាច្រើនដើម្បីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៅពេលទៅទស្សនាក្រុងដាណាំងក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលនេះ៕