ទីក្រុងដាណាំងបើកសម្ពោធផ្ទះដំបូងក្នុង “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង”
ផ្ទះនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ “រឹងមាំ ៣ យ៉ាង” (គ្រឹះរឹងមាំ ជញ្ជាំងរឹងមាំ ដំបូលរឹងមាំ) ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ ដែលធានាសុវត្ថិភាព ភាពធន់ ហើយសមស្របនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់ខ្ពង់រាប និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុអាក្រក់។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះ លោកស្រី Nguyen Thi Anh Thi អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ មិនត្រឹមតែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Alang Dich ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសក្ខីភាពនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់បក្ស រដ្ឋ ក្រសួងនគរបាល និងអាជ្ញាធរទីក្រុង ចំពោះប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផងដែរ។ នៅក្នុងពិធីនេះ វរសេនីយ៍ឯក ង្វៀន សួនហ្វាង (Nguyen Xuan Hoang) អនុប្រធាននគរបាលទីក្រុងដាណាំង បានឲ្យដឹងថា ដំណើរការសាងសង់បានជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គជាច្រើន ដោយសារតែសណ្ឋានដី រដិបរដុប ការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានរំខាន និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអូសបន្លាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជន មិនខ្លាចការលំបាកនោះទេ ដោយធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដើម្បីធានាវឌ្ឍនភាព និងគុណភាពនៃគម្រោង។ ក្នុងឱកាសនេះ ក្រសួងនគរបាលបានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៥០ លានដុង សម្រាប់ផ្ទះថ្មីនីមួយៗ ដែលបានសាងសង់ដោយកម្លាំងនគរបាល៕