ទីក្រុងដាណាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពានរង្វាន់ Pickleball World Cup ឆ្នាំ ២០២៦
នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា នៅទីក្រុងដាណាំង សហព័ន្ធ Pickleball ទីក្រុងដាណាំងបានសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនចំកាត់ America & Asia Connect (AAC) និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ រៀបចំពិធីប្រកាសពីពានរង្វាន់ Pickleball World Cup ឆ្នាំ ២០២៦។
នេះជាលើកដំបូងដែលពានរង្វាន់ Pickleball World Cup ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅតំបន់អាស៊ី ហើយទីក្រុងដាណាំងត្រូវបានជ្រើសរើសជាទីក្រុងម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ពានរង្វាន់លើកទីបីនេះ។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើសមាហរណកម្មនៃវិស័យកីឡាវៀតណាម នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។
តាមគម្រោង ការប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា Tien Son មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា Tuyen Son និងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាស្តង់ដារផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង ដោយទាក់ទាញអត្តពលិកប្រមាណ ៤.០០០នាក់ មកពីប្រទេស និងដែនដីជាង ៨០។
ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពានរង្វាន់នេះ បន្តបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងដាណាំង ក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិទ្រង់ទ្រាយធំ។
សូមរំលឹកឡើងវិញថា មុននេញទីក្រុងធ្លាប់បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិជាច្រើនដោយជោគជ័យ ដូចជា៖ Ironman, Da Nang International Marathon, Asian Golf Championship…៕