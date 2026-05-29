ព័ត៌មាន
ទិវាអន្តរជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព៖ វៀតណាមចូលរួមចំណែកឥតឈប់ឈរសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោក
ក្នុងរយៈពេល ៧៨ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះស្មុគស្មាញដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ។
ក្នុងនាមជាសមាជិកសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៧មក វៀតណាមបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានបញ្ជូនកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនជំនាញជិត ១.៤០០ នាក់ទៅបំពេញការងារនៅបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ កងកម្លាំងទាំងនេះបានបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដោយទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ មេបញ្ជាការបេសកកម្ម និងនាយទាហានមកពីប្រទេសផ្សេងៗ ទាំងផ្នែកសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ ជំនាញរៀបចំនិងវិន័យ...។
វរសេនីយ៍ឯក Yeman Yao Arsene ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ នៃប៉ូលីសបេសកកម្ម MINUSCA បានវាយតម្លៃថា៖ "សហការីវៀតណាមតែងតែបង្ហាញពីវិន័យដ៏ល្អអស្ចារ្យ។ មិត្តទាំងអស់គោរពពេលវេលា ណាស់ ហើយតែងតែគោរពឋានានុក្រមបញ្ជាការ និងរក្សាស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន និងការប្រព្រឹត្ត។ សហការីទាំងអស់គឺល្អណាស់ ហើយការសម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋានរបស់យើងកាន់តែជិតស្និទ្ធ។ ធ្វើការជាមួយពួកគេ យើងមានឱកាសកែលម្អ និងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក”។
ការចូលរួមរបស់វៀតណាមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ពីជំហរ តួនាទី និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលធំៗ និងស្មុគស្មាញ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាព និងតំណែងរបស់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិ៕