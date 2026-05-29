Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទិវាអន្តរជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព៖ វៀតណាមចូលរួមចំណែកឥតឈប់ឈរសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោក

ថ្ងៃនេះកាលពី ៧៨ ឆ្នាំមុន (២៩ ឧសភា ១៩៤៨) អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវបេសកកម្មប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNTSO)។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំ បានក្លាយជាទិវាអន្តរជាតិនៃកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
វៀតណាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិ (រូបថត៖ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ)

ក្នុងរយៈពេល ៧៨ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះស្មុគស្មាញដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៧មក វៀតណាមបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានបញ្ជូនកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនជំនាញជិត ១.៤០០ នាក់ទៅបំពេញការងារនៅបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ កងកម្លាំងទាំងនេះបានបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដោយទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ មេបញ្ជាការបេសកកម្ម និងនាយទាហានមកពីប្រទេសផ្សេងៗ ទាំងផ្នែកសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ ជំនាញរៀបចំនិងវិន័យ...។

វរសេនីយ៍ឯក Yeman Yao Arsene ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ នៃប៉ូលីសបេសកកម្ម MINUSCA បានវាយតម្លៃថា៖ "សហការីវៀតណាមតែងតែបង្ហាញពីវិន័យដ៏ល្អអស្ចារ្យ។ មិត្តទាំងអស់គោរពពេលវេលា ណាស់ ហើយតែងតែគោរពឋានានុក្រមបញ្ជាការ និងរក្សាស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន និងការប្រព្រឹត្ត។ សហការីទាំងអស់គឺល្អណាស់ ហើយការសម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋានរបស់យើងកាន់តែជិតស្និទ្ធ។ ធ្វើការជាមួយពួកគេ យើងមានឱកាសកែលម្អ និងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក”។

ការចូលរួមរបស់វៀតណាមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ពីជំហរ តួនាទី និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលធំៗ និងស្មុគស្មាញ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាព និងតំណែងរបស់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតួនាទីស្នូលរបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ាន

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតួនាទីស្នូលរបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ាន

ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹមទៅកាន់ប្រទេសថៃ សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន ក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top