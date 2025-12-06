ព័ត៌មាន
ទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គលលើកដំបូង
គូស្នេហ៍មួយគូថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងទិវាបុណ្យ។ រូបថត៖ VNA
ទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គល គឺជាដំណើរនៃបទពិសោធន៍ដ៏ចម្រុះ និងសម្បូរបែប។ ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅជុំវិញបឹង Hoan Kiem ជាមួយនឹងកន្លែងឆ្លងបទពិសោធន៍ចំនួន ១៣ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដូចជាចង្វាក់អារម្មណ៍ចំនួន ១៣ នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលមកទស្សនានៅចុងសប្តាហ៍។ ចំណុចលេចធ្លោពិសេសនៃទិវាបុណ្យ វៀតណាមសុភមង្គល គឺជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ធំរបស់លំលោះ ក្រមុំ ចំនួន ៨០ គូ ក្រោមប្រធានបទ "ទិវាគូស្នេហ៍ - ស្នេហាជាសុភមង្គល" ជានិមិត្តរូបនៃដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃ "ឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល"។ ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ មិនត្រឹមតែសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាវ័យប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងលើកតម្កើងដល់គូស្វាមីភរិយាប្រាក់ មាស និងពេជ្រ ដែលបានរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ។
ទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គល ឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកសាងទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាមនឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤៦ នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សុភមង្គលពិភពលោក កើន ៨ ចំណាត់ថ្នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤៕