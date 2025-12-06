Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទិវាបុណ្យវៀតណាម​សុភមង្គល​លើក​ដំបូង​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីបើកទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គលឆ្នាំ ២០២៥ ដោយចាប់ផ្តើមដំណើររយៈពេល ៣ ថ្ងៃដ៏មានអត្ថន័យ ដើម្បីរីកសាយភាយ និងចែករំលែកសុភមង្គល។ ទិវាបុណ្យ វៀតណាមសុភមង្គលលើកដំបូងនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ សម្របសម្រួលជាមួយគណៈ​កម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ ទូរទស្សន៍វៀតណាម និងសមាគមវិចិត្រករថតរូបវៀតណាម។

 គូស្នេហ៍មួយគូថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងទិវាបុណ្យ។ រូបថត៖ VNA

 

ទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គល គឺជាដំណើរនៃបទពិសោធន៍ដ៏ចម្រុះ និងសម្បូរបែប។ ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅជុំវិញបឹង Hoan Kiem ជាមួយនឹងកន្លែងឆ្លងបទពិសោធន៍ចំនួន ១៣ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដូចជាចង្វាក់អារម្មណ៍ចំនួន ១៣ នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលមកទស្សនានៅចុងសប្តាហ៍។ ចំណុចលេចធ្លោពិសេសនៃទិវាបុណ្យ វៀតណាមសុភមង្គល គឺជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ធំរបស់លំលោះ ក្រមុំ ចំនួន ៨០ គូ ក្រោមប្រធានបទ "ទិវាគូស្នេហ៍ - ស្នេហាជាសុភមង្គល" ជានិមិត្តរូបនៃដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃ "ឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល"។ ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ មិនត្រឹមតែសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាវ័យប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងលើកតម្កើងដល់គូស្វាមីភរិយាប្រាក់ មាស និងពេជ្រ ដែលបានរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ។

ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានការរំភើបរីករាយចំពោះ "ទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គលឆ្នាំ២០២៥"។ រូបថត៖ ណាំង្វៀន/VGP

ទិវាបុណ្យវៀតណាមសុភមង្គល ឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកសាងទិវាបុណ្យ​វៀតណាម​សុភមង្គលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាមនឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤៦ នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សុភមង្គលពិភពលោក កើន ៨ ចំណាត់ថ្នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

