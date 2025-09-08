Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម៖ ស្ពានមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងស្លូវ៉ាគី

នាថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Bratislava ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅស្លូវ៉ាគី បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥) និងខួបលើកទី ៧៥ នៃការបង្កើត ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវៀតណាម និងស្លូវ៉ាគី (១៩៥០ - ២០២៥)។

ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម៖ ស្ពានមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងស្លូវ៉ាគី - ảnh 1រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស្លូវ៉ាគី លោក Ladislav Kamenicky ថ្លែងនៅពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍។ (រូបថត៖ VOV)

នេះមិនត្រឹមតែ ជាឱកាសដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែង និងនិរន្តរ ភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរទៀតផង។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ាគី គណៈប្រតិភូការទូត មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ និងសហគមន៍ជនវៀតណាមយ៉ាងច្រើនកុះករដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅប្រទេសស្លូវ៉ាគី។ គណៈប្រតិភូបានរំលឹកឡើងវិញនូវដំណើរប្រវត្តិ សាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ដោយអះអាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងវៀតណាមនិងស្លូវ៉ាគី។ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស្លូវ៉ាគី លោក Ladislav Kamenicky បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ខ្ញុំមើលឃើញថា មានសក្ដានុពលជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសវិស័យអប់រំ។ និស្សិតវៀតណាម ជាច្រើននឹងទៅប្រទេសស្លូវ៉ាគីដើម្បីសិក្សាក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើការដែរ”។
កម្មវិធីនេះក៏បាននាំមកជូនភ្ញៀវនូវការសម្តែងដ៏វិសេសវិសាល បង្កប់ដោយសំឡេងប្រពៃណី វៀតណាម រួមជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលធ្លាប់ស្គាល់ដូចជា៖ហ្វើ ណែមចៀន និងបាញ់គួង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

