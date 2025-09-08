ព័ត៌មាន
ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម៖ ស្ពានមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងស្លូវ៉ាគី
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ាគី គណៈប្រតិភូការទូត មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ និងសហគមន៍ជនវៀតណាមយ៉ាងច្រើនកុះករដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅប្រទេសស្លូវ៉ាគី។ គណៈប្រតិភូបានរំលឹកឡើងវិញនូវដំណើរប្រវត្តិ សាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ដោយអះអាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងវៀតណាមនិងស្លូវ៉ាគី។ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស្លូវ៉ាគី លោក Ladislav Kamenicky បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ខ្ញុំមើលឃើញថា មានសក្ដានុពលជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសវិស័យអប់រំ។ និស្សិតវៀតណាម ជាច្រើននឹងទៅប្រទេសស្លូវ៉ាគីដើម្បីសិក្សាក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើការដែរ”។
កម្មវិធីនេះក៏បាននាំមកជូនភ្ញៀវនូវការសម្តែងដ៏វិសេសវិសាល បង្កប់ដោយសំឡេងប្រពៃណី វៀតណាម រួមជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលធ្លាប់ស្គាល់ដូចជា៖ហ្វើ ណែមចៀន និងបាញ់គួង៕