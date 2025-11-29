ព័ត៌មាន
ទទួលស្គាល់សំឡេងរបស់កុមារក្នុងការកសាងគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត
មុននោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១
ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា នាយកដ្ឋានសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងការបង្ការ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
បានសម្របសម្រួលជាមួយសមាគមវៀតណាមសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិកុមារ
មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ និងបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិ
ដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់លើកុមារជិត ២.៨០០ នាក់នៅក្នុងខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៦។
ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីសកម្មភាពពិគ្រោះយោបល់បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារ
និងហានិភ័យទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសអនឡាញនាបច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធី
សិស្សានុសិស្សមកពីខេត្ត និងក្រុងជាច្រើន ដែលតំណាងឱ្យកុមារជិត ២.៨០០ នាក់
ដែលត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់
បានអនុវត្តសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងកុមារ។
ប្អូនៗបានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឱ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាព
ដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនកាន់តែច្រើននៅពេលចូលរួមក្នុងបរិយាកាសឌីជីថល។
ប្អូនៗក៏បានសួរសំណួរអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជីវកម្មក្នុងការការពារកុមារនៅក្នុងបរិយាកាសអនឡាញផងដែរ៕