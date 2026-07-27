Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ អញ្ជើញ​ចូលរួមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ "ផ្កាយបំភ្លឺផ្លូវ" រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ​វីរ​យុទ្ធ​ជនពលី

នៅយប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ក្នុង​ឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៩ ទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) ទូរទស្សន៍វៀតណាម បាន​សម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ ទីក្រុងហូជីមិញ ខេត្តត្វៀនក្វាង និងខេត្តក្វាងទ្រី រៀបចំកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដែលមានចំណងជើងថា "ផ្កាយបំភ្លឺផ្លូវ"។
លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូបានចូលរួមកម្មវិធី នៅកន្លែងផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់នៅទីក្រុងហាណូយ។ រូបថត៖ Thong Nhat/VNA

កម្មវិធីនេះបានពិពណ៌នាអំពីដំណើរនៃការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរយុទ្ធ​ជនពលីដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ លើក​សរសើរកងកម្លាំងដែលកំពុង​ធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជនពលី។

កម្មវិធីនេះបានត​ភ្ជាប់ទីតាំងចំនួនបួនគឺ វិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីនៃឃុំ ថាញ់ធុយ (ខេត្តត្វៀនក្វាង) ស្ដុបអនុស្សាវរីយ៍បាក់សឺន (ហាណូយ) ឈាបនដ្ឋាន​យុទ្ធជនពលីជាតិ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ ៩ (ខេត្តក្វាងទ្រី) និងឧទ្យានឡេធីរៀង (ទីក្រុងហូជីមិញ)។ អញ្ជើញចូលរួមនៅទីតាំង​ផ្សាយ​បន្តផ្ទាល់ក្នុងទីក្រុង​ហាណូយ មាន​វត្តមានលោកអគ្គលេខា​បក្ស ប្រធាន​រដ្ឋ​ តូ ឡឹម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ខណៈដែលលោកប្រធាន​រដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានអញ្ជើញចូលរួមពីទីតាំង​ផ្សាយ​បន្តផ្ទាល់​នៅ​ទីក្រុងហូជីមិញ។

ខ្លឹមសារសំខាន់នៃកម្មវិធីផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ "ផ្កាយបំផ្លឺផ្លូវ" គឺ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី"។ នៅ​ក្នុងកម្មវិធីនេះ ទស្សនិកជនបាន​ទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃការនាំយកអដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជនពលីវិល​ត្រឡប់​មកផ្ទះវិញ។ អតីតយុទ្ធជន ដូ ថាញ់តាំ មកពីខេត្តឡាវកាយ រួមជាមួយសមមិត្ត បានមកឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីជាតិផ្លូវលេខ ៩ បានសម្តែងនូវអារម្មណ៍ថា៖

«​យើងខ្ញុំបានមកទីនេះ ដើម្បីទស្សនាសមរភូមិចាស់ ដោយរំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​សមមិត្ត និង​យុទ្ធមិត្តរបស់យើងដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ ឈាម​ស្រស់ និងពលីជីវិតដើម្បីសន្តិភាព និងឯកភាពរបស់ប្រទេស​ជាតិ​។ យើងខ្ញុំមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅ​ចំពោះមុខ​វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់​វីរ​យុទ្ធជនពលី»​។

យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី មានគោលបំណងស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី​ប្រមាណ ៧០០០ នាក់; ប្រមូល​សំណាកពីផ្នូរយុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រមាណ ២៣០.០០០ ; និងធ្វើតេស្ត DNA លើសំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រមាណ ១៨០០០ នាក់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top