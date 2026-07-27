ព័ត៌មាន
ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញនិងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលី
អញ្ជើញអ្នកចូលរួមមានវត្តមាន អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម; នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឺង; ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ជិន ថាញ់ មិន; និងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក ជិន កឹម ទូ។
ជាមួយនឹងទឹកចិត្តដឹងគុណឥតត្រើយ និងការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ គណៈប្រតិភូបានសម្តែងការគោរពចំពោះលោកប្រធានហូជីមិញ - ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើម វីរបុរសរំដោះជាតិ អ្នកដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិ តស៊ូដើម្បីសន្តិភាព និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនវៀតណាម និងប្រជាជនពិភពលោក។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ គណៈប្រតិភូបានដាក់កម្រងផ្កា ដើម្បីរំលឹកដល់យុទ្ធជនពលីនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធយុទ្ធជនពលី (ផ្លូវបាក់សឺន ទីក្រុងហាណូយ)៕