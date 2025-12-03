ព័ត៌មាន
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាម-ឡាវ៖ ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរជាអាទិភាពចម្បងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេស
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានអះអាងថា នឹងបន្តពង្រឹង និងធ្វើឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនូវមិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ និងការផ្សាភ្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាមនិងឡាវ តាមរយៈយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពដែលមានស្រាប់ ព្រមទាំងបង្កើត និងរៀបចំយន្តការថ្មីៗដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរឯកភាពជាឯកច័ន្ទ។ ភាគីទាំងពីរបានអះអាងថា នឹងបន្តធ្វើឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនូវទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ។ ដោយកំណត់ថា ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឡាវ ឡាវ-វៀតណាម តែងតែជាអាទិភាពចម្បងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។
ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថា នឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងនឹងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏ត្រៀមខ្លួនរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យមហាសន្និបាតរបស់បក្សនីមួយៗ។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ និងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវសសរស្តម្ភនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងការបរទេស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោក សុនសៃ ស៊ីផាន់ដុន បានឯកភាពគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ពង្រឹងការតភ្ជាប់ និងការបំពេញបន្ថែមរវាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ និងលុបបំបាត់ការលំបាក និងឧបសគ្គក្នុងដំណើរការអនុវត្ត។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញកំណើននៃចំណូលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យសម្រេចបានគោលដៅ ៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ និងកំណត់គោលដៅ ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលខាងមុខ។
លើសពីនេះ វៀតណាម និងឡាវនឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្ស រដ្ឋ រណសិរ្ស អង្គការមហាជន និងអង្គការប្រជាជន ពង្រឹងការសម្របសម្រួល និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក៏ដូចជាធានាសន្តិសុខ និងស្ថិរភាពនៅតំបន់ព្រំដែន ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងរឹងមាំ៕