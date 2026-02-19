ព័ត៌មាន
ថៃត្រៀមខ្លួនជាស្រេចធ្វើជាស្ពានដើម្បីនាំមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកស្ថិរភាពនិងតភ្ជាប់ជាមួយអាស៊ានឡើងវិញ
នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ លោក ស៊ីហាសាក់ ភួងកេតកែវ បន្ទាប់ពីជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយសមភាគីមីយ៉ាន់ម៉ា លោក ថាន ស្វេ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ នៅភូកេត ប្រទេសថៃ។
ក្នុងជំនួបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ លោក ស៊ីហាសាក់ ភួងកេតកែវ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ថៃមានបំណងចង់ដើរតួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងអាស៊ាន ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិ ព្រមទាំងចាត់ទុកថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួរតែមានការបោះជំហានជាវិជ្ជមានដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់អាស៊ាន ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆ័ន្ទ៥ចំណុច តាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ការបង្កើតដំណើរការសន្ទនា និងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា ជាដើម៕