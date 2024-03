ខេត្ត Quang Nam បានដាក់ចេញគោលដៅរហូតដល់ឆ្នាំ២០៣៥ បានរក្សាសុចរិតភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លៃលេចធ្លោជាសកលនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកទីក្រុងបុរាណ Hoi An ។

គម្រោងនេះសំដៅរក្សាសុចរិតភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លៃលេចធ្លោជាសកលរបស់ទីក្រុងបុរាណ Hoi An ។ រូបថត៖ VNA

វិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងគឺនៅទីក្រុង Hoi An ដោយផ្តោតលើទីក្រុងបុរាណ Hoi An និងតំបន់ជិតខាងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុង Hoi An ទាក់ទិននឹងសកម្មភាពគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងពង្រីកតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៃទីក្រុងបុរាណ Hoi An។ លោក Nguyen Thanh Hong ប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Nam បានឲ្យដឹងថា៖ “យើងខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅខ្ពស់បំផុតគឺការរក្សាតម្លៃវប្បធម៌និងតម្លៃសហគមន៍ផង និងអភិវឌ្ឍន៍តម្លៃទាំងនេះដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនផង ហើយបន្ទាប់មកគឺកែលម្អបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី ជួសជុលនិងកែលម្អបេតិកភណ្ឌរូបី និងអរូបីនៅក្នុងទីក្រុង”៕