ព័ត៌មាន
ថែទាំដល់ជនរួមជាតិខ្មែរ ក្នុងឱកាសបុណ្យសែនដូនតា
នារសៀលថ្ងៃថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥
អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Ca Mau លោក Ho Thanh
Thuy បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងអបអរសាទរបុណ្យសែនដូនតា ឆ្នាំ ២០២៥
នៅវត្តខ្មែរក្នុងតំបន់។ លោក Ho Thanh Thuy បានអះអាងថា ខេត្ត
Ca Mau ជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តបានល្អនូវគោលនយោបាយសាសនា
និងជនជាតិ ដែលបក្សនិងរដ្ឋជូនចំពោះជនជាតិភាគតិច ក្នុងនោះមានជនរួមជាតិខ្មែរផងដែរ;
សង្ឃឹមថា ព្រះតេជព្រះគុណ បន្តរួមដំណើរជាមួយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
និងគ្រប់វិស័យ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងគៀងគរពុទ្ធសាសនិកជន
ដើម្បីអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់បក្ស រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជា
យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មចំពោះជីវភាពរបស់ជនជាតិភាគតិច។ ព្រះតេជគុណ គ្រប់ព្រះអង្គ
និងព្រះចៅអធិការវត្ត សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថា នឹងបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតី សាមគ្គីភាព
ប្រមូលផ្តុំព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋ គោរពតាមគោលនយោបាយ
និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បក្ស គោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ
និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនា និងយុទ្ធនាការនានាក្នុងមូលដ្ឋាន រួមកម្លាំងកាយចិត្ត
រួមវិភាគទានកសាងផ្ទះសម្បែងស្អាត។
ក្នុងឱកាសនេះ
គណៈប្រតិភូការងារទីក្រុង Can Tho ដឹកនាំដោយលោក Do Thanh Binh លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Can Tho បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ
និងថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះតេជគុណ Tang No ព្រះចៅអធិការរងនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាម
ប្រធានសមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិទីក្រុង Can Tho។
ចូលសួរសុខទុក្ខ និងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គ
និងគណៈគ្រប់គ្រងវត្ត Kh'Leang និងវត្ត Som Rong ក្នុងសង្កាត់ Soc Trang; ចុះសួរសុខទុក្ខ
និងជូនអំណោយដល់គ្រួសារកម្មាភិបាល គ្រួសារគំរូ
និងបុគ្គលមានកិត្យានុភាពក្នុងចំណោមជនរួមជាតិខ្មែរផងដែរ៕