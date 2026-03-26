ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី១ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៦
សម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ១១ ថ្ងៃ ដែលចែកជាពីរដំណាក់កាល។ សម័យប្រជុំនឹងបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ និងបិទនាថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។ ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោក ប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានឲ្យដឹងថា៖
“សម័យប្រជុំលើកនេះនឹងពិចារណាលើការតែងតាំងបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងនានារបស់រដ្ឋ រួមមាន៖ ប្រធានរដ្ឋ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានរដ្ឋសភា អនុប្រធានរដ្ឋសភា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សមាជិករដ្ឋាភិបាល សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិ និងគណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភា។ សម័យប្រជុំនេះគឺការបន្តភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្ស; ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១”។
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត ស្ថាប័នមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋានបានពិនិត្យឡើងវិញនូវញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដោយធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិមុនពេលប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ការសម្របសម្រួលរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈរបស់សមាជិកសភាទាំង៥០០នាក់៕