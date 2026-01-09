Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិព័រណ៍និទាឃរដូវថ្នាក់ជាតិ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

នារសៀលថ្ងៃទី៨ ខែមករា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (នៃទីក្រុងហាណូយ) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ប៊ូយ ថាញ់ សឺន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីផ្តល់យោបល់លើគម្រោងការ រៀបចំពិព័រណ៍និទាឃរដូវថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២៦។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ប៊ូយ ថាញ់ សឺន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល។ រូបថត៖ VNA

ពិព័រណ៍នេះ ដែលមានប្រធានបទ “តភ្ជាប់វិបុលភាព - និទាឃរដូវដ៏រុងរឿង” គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍វៀតណាម (VEC) នៅដុងអាញ (ហាណូយ)។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ូយ ថាញ់ សឺន បានបញ្ជាក់ថា៖ ពិព័រណ៍និទាឃរដូវនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលប្រទេសទាំងមូលអំពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ ដែលជាសញ្ញានៃនិទាឃរដូវថ្មី និងប្រទេសកំពុងចូលដល់យុគសម័យថ្មីមួយ។ ពិព័រណ៍នេះក៏បានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស ដោយបង្កើតបរិយាកាសរីករាយ ជួយជំរុញការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ផ្តល់អាទិភាពដល់ផលិតផលវៀតណាម ពង្រឹងចលនា “ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម” តាមនោះ ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បុណ្យតេតរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

នាថ្ងៃទី ៨ ខែមករា មេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានិងអង្គការពហុភាគីជុំវិញពិភពលោកបានចេញប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ ទីភ្នាក់ងារ និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦ ក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA)។
