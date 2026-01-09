ព័ត៌មាន
ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិព័រណ៍និទាឃរដូវថ្នាក់ជាតិ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
ពិព័រណ៍នេះ ដែលមានប្រធានបទ “តភ្ជាប់វិបុលភាព - និទាឃរដូវដ៏រុងរឿង” គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍វៀតណាម (VEC) នៅដុងអាញ (ហាណូយ)។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ូយ ថាញ់ សឺន បានបញ្ជាក់ថា៖ ពិព័រណ៍និទាឃរដូវនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលប្រទេសទាំងមូលអំពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ ដែលជាសញ្ញានៃនិទាឃរដូវថ្មី និងប្រទេសកំពុងចូលដល់យុគសម័យថ្មីមួយ។ ពិព័រណ៍នេះក៏បានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស ដោយបង្កើតបរិយាកាសរីករាយ ជួយជំរុញការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ផ្តល់អាទិភាពដល់ផលិតផលវៀតណាម ពង្រឹងចលនា “ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម” តាមនោះ ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បុណ្យតេតរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ៕