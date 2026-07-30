Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

តំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ ៤ រឹតបន្តឹងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) នៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតី

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដក "កាតលឿង" របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រភាគនិរតី - តំបន់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសជាច្រើន - បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ ៤ កំពុងអនុវត្តដំណោះស្រាយប្រកបដោយសមកាលកម្មជាច្រើន។

នាពេលកន្លងទៅ អង្គភាពបានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន កងទ័ពការពារព្រំដែន និងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យការ​នេសាទនៃបណ្តា​ខេត្ត ដើម្បីគ្រប់គ្រងនាវានេសាទតាំង​ពី​ឆ្នេរសមុទ្រ។ ចាប់តាំង​ពីចាកចេញពីកំពង់ផែរហូតដល់ពេលប្រតិបត្តិការនៅលើ​សមុទ្រ នាវានេសាទទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធ VMS។ ទន្ទឹមនឹងនោះ តាមរយៈសកម្មភាព​យាម​ល្បាត ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រង អង្គភាពបាន​ប្តេជ្ញាយ៉ាងដាច់ខាត មិន​ទុក​ឱ្យ​នាវានេសាទពីការរំលោភ បំពាននិងឆ្លងកាត់ខ្សែព្រំដែនចូលទៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសដទៃទៀត។

លោកវរសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ ត្រាញ (Nguyễn Văn Tranh) បញ្ជាការរងផ្នែក​ច្បាប់ នៃ​បញ្ជាការដ្ឋាន​​តំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រ​លេខ៤ បាន​ចែករំលែក​ថា៖ «​តំបន់​សមុទ្រ​ភាគ​និរតី​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ថៃ កម្ពុជា និង​ឥណ្ឌូនេស៊ី ដែល​​នាវាធ្វើ​សកម្មភាពច្រើន​។ ដូច្នេះ យើង​ផ្តោត​លើ​ការ​សម្របសម្រួល​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ ​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​របស់​ប្រជា​នេសាទ ក្នុង​ការ​គោរព​តាម​ព្រំដែន​​សមុទ្រ។ លើស​ពី​នេះ យើង​លើក​កម្ពស់​ការ​អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល​តាម​រយៈ​ការ​ស្កេន​លេខ​កូដ QR ដើម្បី​ឲ្យ​ម្ចាស់​នាវា និង​ប្រធាន​នាវិក ​អាច​យល់ច្បាស់ពី​បទប្បញ្ញត្តិ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​នេសាទ និង​ការ​រំលោភ​បំពាន IUU ។ លើស​ពី​នេះ យើង​បន្ត​រក្សា​កង​កម្លាំង​​សម្រាប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​ផ្ទាល់ និង​ដោយ​ប្រយោល​តាម​រយៈ​បណ្តាញ​​ព័ត៌មាន​នេសាទ​ផ្សេងៗ»​៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

យោធភូមិភាគទី ៧ ពន្លឿនការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

យោធភូមិភាគទី ៧ ពន្លឿនការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដានេះ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំនៃយោធភូមិភាគទី ៧ ទទួលបន្ទុកការងារស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី បានរៀបចំសន្និសីទមួយ ដើម្បីបូកសរុបភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និង កំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំ និងដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ប្រាំមួយខែចុងឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top