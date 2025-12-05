ព័ត៌មាន
តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ សម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តពេលវេលាកំពូលប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU
ពេលវេលាកំពូលត្រូវបានដាក់ពង្រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បញ្ជាការដ្ឋានយោធានៃខេត្តនិងក្រុង រួមមាន៖ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng និងកងអនុសេនាធំការពារព្រំដែនលេខ ៤៨។
ក្នុងអំឡុងពេលកំពូល តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ បានរៀបចំវគ្គផ្សព្វ ផ្សាយចំនួន ២៤៧ ស្តីពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ដោយផ្ទាល់ សម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ម្ចាស់នាវា និងអ្នកនេសាទ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ ក៏បានចល័តនាវា និងទូកចំនួន ២៣ គ្រឿង នៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចល្បាត ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់; ត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទចំនួន ៣០៦ គ្រឿង ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅលើសមុទ្រ ផាកវិន័យលើនាវានេសាទចំនួន ៨៧ គ្រឿងចំពោះការរំលោភរដ្ឋបាល ចាប់ខ្លួននាវានេសាទចំនួន ២ គ្រឿង ចំពោះការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើការនេសាទខុសច្បាប់ និងនាវានេសាទចំនួន ២ គ្រឿង ដែលមានសញ្ញានៃការរំលោភច្បាប់ ហើយប្រគល់ឱ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយតាមបទប្បញ្ញត្តិ៕