Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ សម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តពេលវេលាកំពូលប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU

នារសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងដាណាំង បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រ លេខ ២ បានរៀបចំសន្និសីទដកបទពិសោធន៍ នៃពេលវេលាកំពូលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង បង្ការ និងបញ្ចប់ស្ថានភាពនាវានេសាទ ដែលរំលោភលើការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។

រូបថត៖ qdnd.vn

ពេលវេលាកំពូលត្រូវបានដាក់ពង្រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បញ្ជាការដ្ឋានយោធានៃខេត្តនិងក្រុង រួមមាន៖ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng និងកងអនុសេនាធំការពារព្រំដែនលេខ ៤៨។

ក្នុងអំឡុងពេលកំពូល តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ បានរៀបចំវគ្គផ្សព្វ ផ្សាយចំនួន ២៤៧ ស្តីពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ដោយផ្ទាល់ សម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ម្ចាស់នាវា និងអ្នកនេសាទ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ ក៏បានចល័តនាវា និងទូកចំនួន ២៣ គ្រឿង នៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចល្បាត ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់; ត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទចំនួន ៣០៦ គ្រឿង ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅលើសមុទ្រ ផាកវិន័យលើនាវានេសាទចំនួន ៨៧ គ្រឿងចំពោះការរំលោភរដ្ឋបាល ចាប់ខ្លួននាវានេសាទចំនួន ២ គ្រឿង ចំពោះការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើការនេសាទខុសច្បាប់ និងនាវានេសាទចំនួន ២ គ្រឿង ដែលមានសញ្ញានៃការរំលោភច្បាប់ ហើយប្រគល់ឱ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយតាមបទប្បញ្ញត្តិ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

នៅឆ្នាំ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ ដោយមាន ចំណូលថវិកាជាង ៥៧,៣ ទ្រីលានដុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លើសពីផែនការ ឆ្ងាយណាស់ ខេត្តក្វាងនិញគ្រោងនឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយឆ្នាំចំនួន ១៤% និងចំណូលថវិកាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ៨២,២ ទ្រីលានដុង ពោល គឺកើនឡើង ៤៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលដៅ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top