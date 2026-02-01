ព័ត៌មាន
តំណាងអង្គការយូណេស្កូ៖ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨០ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វៀតណាមឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមសកល
សេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈិមលេខ ៨០ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ក្នុងយុគសម័យថ្មី គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការគិត និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌; បញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់វប្បធម៌ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងស្មារតី និងជាកម្លាំងផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ ខណៈពេលដែលក៏អនុម័តវិធីសាស្រ្តដ៏ទូលំទូលាយ និងទំនើបចំពោះការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ផងដែរ។ ថ្មីៗនេះ គេហទំព័ររបស់អង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO) បានចេញផ្សាយសារមួយរបស់អង្គការ យូណេស្កូ ដោយអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈិមលេខ ៨០ នៃការិយាល័យនយោបាយបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌។
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម លោក Jonathan Wallace Baker ប្រធានការិយាល័យតំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំនៅវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការកំណត់វប្បធម៌ជាធនធានស្នូល និងជាសសរស្តម្ភនៃការអភិវឌ្ឍ បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការដាក់ប្រជាជន តម្លៃនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៅកណ្តាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរយៈពេលវែង។ តាមទស្សនៈរបស់អង្គការយូណេស្កូ សេចក្តីសម្រេចនេះគូសបញ្ជាក់ពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវគោលនយោបាយសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ ដែលមានគោលបំណងកៀរគរធនធានសង្គម ការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិត និងការពារលក្ខណៈសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌។ នេះគឺជាការបន្តដ៏សមហេតុផលនៃប្រពៃណីយូរអង្វែងរបស់វៀតណាមក្នុងការឱ្យតម្លៃវប្បធម៌ ខណៈពេលដែលក៏ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៃយុគសម័យឌីជីថល និងបរិបទសកលដែលមានភាពប្រែប្រួល។
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨០ មានគោលដៅ នាំវៀតណាមចូលក្នុងចំណោមកំពូលទាំង ៣០ នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទស្សន៍អំណាចទន់ និងខិតខំឱ្យមានតំបន់បេតិកភណ្ឌដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការយូណេស្កូចំនួន ៥-១០ បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ ២០៤៥។ លោក Jonathan Wallace Baker បានថ្លែងថា ដើម្បីសម្រេចបាននិងបង្កើនតម្លៃនៃកិត្តនាមទាំងនេះ អង្គការយូណេស្កូនឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយ វៀតណាម បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារ និងការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌ; លើកកម្ពស់ទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព គោរពតម្លៃវប្បធម៌; ចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ តាមរយៈយន្តការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូ និងបណ្តាញទីក្រុងច្នៃប្រឌិត ដោយហេតុនេះជួយវៀតណាមបង្កើនសំឡេង និងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ៕