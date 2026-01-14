ព័ត៌មាន
តំណាងដាណឺម៉ាកនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ពិភាក្សាអំពីបញ្ហា ហ្គ្រីនឡែន នៅសេតវិមាន
យោងតាមព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសដាណឺម៉ាក ជំនួបនៅសេតវិមាន មានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដាណឺម៉ាក លោក Lars Løkke Rasmussen តំណាងហ្គ្រីនឡែន លោកស្រី Vivian Motzfeldt អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក JD Vance និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក Marco Rubio។
ជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើង ខណៈដែលប្រធានាធិបតី លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានបង្ហាញពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចូលកោះហ្គ្រីនឡែន ដែលជាតំបន់មានសារសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រ។
គោលដៅរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅក្នុងជំនួបនេះ គឺនាំយកការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលកើតចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម មកកាន់តុចរចា ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យគោរពសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងរបស់កោះហ្គ្រីនឡែន។
មេដឹកនាំអឺរ៉ុបជាច្រើន ដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានសម្តែងការគាំទ្រចំពោះជំហររបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាក និងកោះហ្គ្រីនឡែន ដោយបញ្ជាក់ថា មានតែប្រជាជននៃកោះហ្គ្រីនឡែនទេ ដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់ខ្លួន៕