តួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សគឺជាកត្តាសម្រេចសម្រាប់ជ័យជម្នះទាំងអស់នៃបដិវត្តន៍វៀតណាម
ឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មី - យុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខរបស់ប្រទេសជាតិ - តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ដោយផ្អែកលើការកសាងបក្សដ៏ស្អាតស្អំ រឹងមាំ និងទូលំទូលាយ បង្កើនសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំ កម្លាំងប្រយុទ្ធ និងភាពវៃឆ្លាតក្នុងការគ្រប់គ្រង។ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តអេហ្ស៊ីបបានថ្លែងថា បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមត្រូវបន្តប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលដៅឯករាជ្យជាតិ ដែលផ្សាភ្ជាប់ជាមួយសង្គមនិយម។ ស្តីពីអត្ថន័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តអេហ្ស៊ីបបានសង្កត់ធ្ងន់ថា មហា សន្និបាតលើកទី១៤ មានអត្ថន័យជាកន្លឹះក្នុងការកំណត់ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ និងការទម្លុះទម្លាយយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដោយផ្តោតលើការសម្រេចបាននូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ នៅឆ្នាំ២០៣០ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៤៥ ដោយបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ពហុភាគី ពិពិធកម្ម លើកកម្ពស់ឋានៈ និងកិត្យានុភាពរបស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ និងផ្សាភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិជាមួយនឹងការការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវអធិបតេយ្យភាព និងផលប្រយោជន៍ជាតិ៕