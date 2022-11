តភ្ជាប់និងធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long ប្រកបដោយចីរភាព

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Can Tho បណ្តាខេត្ត និងទីក្រុងក្នុងបណ្តាញ តភ្ជាប់ ABCD Mekong (An Giang - Ben Tre - Can Tho - Dong Thap) ទីក្រុង ហូជីមិញ និងសមាគមសហគ្រាសទំនិញវៀតណាមដោយមានគុណភាពខ្ពស់ បាន រៀបចំពិធីបើកវេទិកា Mekong Connect ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ "ម្ចាស់ការ លើកកំពស់គុណភាពនៃការតភ្ជាប់ និងធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយ ចីរភាព"។