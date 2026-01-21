ព័ត៌មាន
ឋានៈអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមមំានការបោះជំហានយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំនៃបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី
បើតាមលោក ស៊ូ នីងនីង
មាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍ និងទិសដៅសហប្រតិបត្តិការដែលមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ បានដាក់ចេញ
នឹងជួយវៀតណាមធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់តំបន់
ដោយដាក់គ្រឹះសម្រាប់វៀតណាម ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RCEP។
“អ្វីដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះ គឺជាគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់វៀតណាមគឺ
“ក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើប
និងប្រាក់ ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ នៅឆ្នាំ ២០៣០ ; ហើយក្លាយ
ជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥” ។
គោលដៅនេះគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះអភិវឌ្ឍន៍នាបច្ចុប្បន្នរបស់វៀតណាម
ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តនាពេលអនាគត
និងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីសម្រេចបាននូវវិបុលភាពរយៈពេលវែង
តាមរយៈកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ”។
ដោយវាយតម្លៃពីមាគ៌ាកិច្ចការបរទេសដែលបានដាក់ចេញនៅមហាសន្និបាតបក្សលើកទី
១៤ លោក Xu Ningning បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ក្រោយរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី
ឋានៈអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមបានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីគុណភាព
ដោយក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានបណ្តាញការទូតយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
វៀតណាមបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក
ដោយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង ១៥ ដែលមានចំណូលពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេនៅលើពិភពលោក
ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ក្នុងអាស៊ាន
និងបានក្លាយជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់។
បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយន្តការពហុភាគីដូចជាអាស៊ាន
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គ ដែលបង្ហាញពីកម្លាំងរស់នៃសេដ្ឋកិច្ចទើបលេចចេញ
ខណៈពេលដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់
ក៏ដូចជាការជំរុញសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មផងដែរ”។
លោកក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលដៅកំណើនជាង ១០%
របស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០២៦។ លោកក៏បានចាត់ទុកថា
វៀតណាមត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មជាមួយដៃគូនៅក្នុងតំបន់
រួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរ៕