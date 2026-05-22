ព័ត៌មាន

ដំណើរទេសចរណ៍ទស្សនាមហោស្រពម្ហូបអាហារដាណាំងឆ្នាំ ២០២៦ ដ៏សម្បូរបែប

ដំណើរទេសចរណ៍ទស្សនាមហោស្រពម្ហូបអាហារដាណាំងឆ្នាំ ២០២៦ បានបើកជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា នៅឧទ្យានសមុទ្រខាងកើត។ ពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយនៃរដូវកាលទេសចរណ៍រដូវក្តៅរបស់ទីក្រុងដាណាំងក្នុងឆ្នាំ ២០២៦។
ឈុតឆាកសម្រាប់អ្នកទស្សនាដើម្បីស្វែងយល់ រីករាយ និងថតរូបនៅឯពិធីបុណ្យទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារ (រូបថត៖ Tran Le Lam/VNA)

ដំណើរទេសចរណ៍ទស្សនាម្ហូបអាហារដាណាំងឆ្នាំ ២០២៦ ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណើរបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែប។ នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ អ្នកទស្សនាអាចប៉ះ ភ្លក់ ជួបប្រាស្រ័យទាក់ទង និងរស់នៅជាមួយវប្បធម៌ក្នុងស្រុកតាមរយៈសកម្មភាពដូចជា៖ ចូលរួមក្នុងការរៀបចំម្ហូបអាហារ ស្វែងយល់ពីសិប្បកម្មប្រពៃណី សម្របខ្លួនក្នុងល្បែងប្រជាប្រិយ និងសកម្មភាពអន្តរកម្មពហុអារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់។ ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យនេះគឺ “លំហរម្ហូបអាហារប្រណិតនៃតំបន់ក្វាង" ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅឧទ្យានសមុទ្រខាងកើត ដោយប្រមូលផ្តុំតូបម្ហូបអាហារក្នុងស្រុកជាង ២០០។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក អ្នកស្រី ង្វៀន ធីអាញធី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទេសចរណ៍ទស្សនាម្ហូបអាហារដាណាំង ឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យម្ហូបនៃតំបន់ក្វាង ក្លាយជាផលិតផលទេសចរណ៍ដ៏ពិសេស និងរួមចំណែកដល់ការកំណត់ទីក្រុងដាណាំង ជាគោលដៅម្ហូបអាហារឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់។

“ចំណុចលេចធ្លោនៃដំណើរទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារដាណាំង ឆ្នាំ២០២៦ គឺវិធីសាស្រ្តថ្មី នោះគឺ យកម្ហូបអាហារតំបន់ក្វាង ចេញពីការទទួលទានបែបប្រពៃណី ឲ្យក្លាយជាបទពិសោធន៍ពហុអារម្មណ៍ ដែលអ្នកទស្សនាអាចប៉ះដល់អារម្មណ៍ និងរស់នៅជាមួយវប្បធម៌ក្នុងស្រុក។ ពិធីបុណ្យនេះនឹងបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះម្ហូបអាហារនីមួយៗមិនត្រឹមតែត្រូវបានរីករាយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងប្រាប់រឿងរ៉ាវអំពីវប្បធម៌ ប្រជាជន និងអត្តសញ្ញាណក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ”៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិមអញ្ជើញជូនពរសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ឧសភា នៅវត្តក្វាន់ស៊ឺ (ហាណូយ) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងជូនពរដល់មជ្ឈិមសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (ប្រតិទិនព្រះពុទ្ធ ២៥៧០ - ប្រតិទិនសកល ២០២៦)។
