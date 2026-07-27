Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាមកកាន់វៀតណាម បង្កើតសន្ទុះថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដល់កម្រិតថ្មី

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ជិន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ង្វៀន មិញ វូ ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) ប្រចាំនៅកម្ពុជា។ រូបថត៖ Quang Anh/VNA

អញ្ជើញវាយតម្លៃពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា លោក ង្វៀន មិញ វូ បានថ្លែងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម គឺជាសកម្មភាពការទូតកម្រិតខ្ពស់ ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនូវ “ទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង” រវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា។

"ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា ឃួន សុដារី រួមជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមុននេះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភារវាងប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពេលដែលបង្កើនការយល់ដឹង និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នីតិបញ្ញត្តិ។ ខ្ញុំរំពឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបន្តបង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនិយាយរួម និងរដ្ឋសភាទាំងពីរនិយាយដោយឡែកនាពេលខាងមុខ ដោយរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងចំណង​មិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពេលដែលរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាព ដើម្បីផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍ"។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ង្វៀន មិញ វូ បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ សម្តេច ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម ជិន ថាញ់ មិន បានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាម និងបានទៅទស្សនាសាជីវកម្ម និងមណ្ឌលសុខភាពវៀតណាមជាច្រើន។ លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនៃសភានៃប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top