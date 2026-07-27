ព័ត៌មាន
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាមកកាន់វៀតណាម បង្កើតសន្ទុះថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដល់កម្រិតថ្មី
អញ្ជើញវាយតម្លៃពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា លោក ង្វៀន មិញ វូ បានថ្លែងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម គឺជាសកម្មភាពការទូតកម្រិតខ្ពស់ ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនូវ “ទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង” រវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា។
"ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា ឃួន សុដារី រួមជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមុននេះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភារវាងប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពេលដែលបង្កើនការយល់ដឹង និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នីតិបញ្ញត្តិ។ ខ្ញុំរំពឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបន្តបង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនិយាយរួម និងរដ្ឋសភាទាំងពីរនិយាយដោយឡែកនាពេលខាងមុខ ដោយរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងចំណងមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពេលដែលរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាព ដើម្បីផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍ"។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ង្វៀន មិញ វូ បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ សម្តេច ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម ជិន ថាញ់ មិន បានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាម និងបានទៅទស្សនាសាជីវកម្ម និងមណ្ឌលសុខភាពវៀតណាមជាច្រើន។ លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនៃសភានៃប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ៕