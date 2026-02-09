ព័ត៌មាន
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានបង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
នៅក្នុងអត្ថបទក្រោមចំណងជើងថា "សន្ទុះជំរុញថ្មីនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-វៀតណាម" AKP បានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីណែនាំពីខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាងអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន។ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទម្រងទិសទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជាទាំងមូល; បញ្ជាក់ ថា ជំនួបរវាងការិយាល័យនយោបាយនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ ដោយបង្កើតមូលដ្ឋាននយោបាយដ៏រឹងមាំ តម្រង់ទិសទំនាក់ទំនង និងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
អត្ថបទនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ភាគីទាំងពីរប្តេជ្ញាពង្រឹងសកម្មភាពវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ ដោយខិតខំបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម នឹងបង្កើតជារបកគំហើញថ្មី ដោយបើកចេញដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាម និងកម្ពុជា៕