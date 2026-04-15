ព័ត៌មាន
ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចិន របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម បង្ហាញពីអាទិភាពក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស
យោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍ តួនាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមកំពុងចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ។ វៀតណាមកំពុងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅស្នូលចំនួន២៖ ការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការពង្រឹងការពារជាតិ និងសន្តិសុខ។ លោក Le Hong Hiep អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវវៀតណាមនៅវិទ្យាស្ថាន ISEAS-Yusof Ishak របស់សិង្ហបុរី បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា វៀតណាមអាចដើរតួនាទីកាន់តែសកម្ម នាពេលអនាគត ប្រសិនបើរក្សាបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងមានធនធានបន្ថែមទៀត។
ដោយចែករំលែកទស្សនៈនេះ លោក Lye Liang Fook អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅ ISEAS-Yusof Ishak បានចាត់ទុកថា នៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមសកល វៀតណាមគួរតែស្វែងរកឱកាសទីផ្សារថ្មី និងសហការជាមួយដៃគូសំខាន់ៗ ដើម្បីបន្តរីកចម្រើននិងរក្សាស្ថិរភាព។
យោងតាមមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគនៅសិង្ហបុរី ការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់វៀតណាមក្នុងសកម្មភាពសកលនឹងពង្រឹងរូបភាពរបស់ប្រទេស និងបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួមចំណែកជាយ៉ាងសកម្មដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពអន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយគឺការចូលរួមរបស់វៀតណាមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងមក ដែលបង្ហាញថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវសកលដ៏ធំជាងមុន៕