Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ដំណាក់កាលទី ១ នៃសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ បានបិទ​បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

ដំណាក់កាលទី ១ នៃសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងហាណូយ បានបិទ​បញ្ចប់ប្រកប​ដោយជោគជ័យ។ រដ្ឋសភាបានផ្តោតលើបញ្ហាកម្មាភិបាល។

ដ្ឋសភាបានបញ្ចប់របៀបវារៈសម្រាប់ដំណាក់កាលទី ១ នៃសម័យប្រជុំលើកទី ១។ រូបថត៖ VNA

គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាត់ថា រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​លោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ ឲ្យ​បន្តកាន់​តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦; លោក តូ ឡឹម អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១; និងលោក ឡេ មិញហ៊ឹង​ប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម ត្រូវបានជ្រើស​តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១។

ដំណាក់កាលទី ២ នៃសម័យ​ប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា៕

តាម vovworld.vn/km-KH

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគី លោក រ៉ូប៊ឺត ហ្វីកូ (Robert Fico) ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។
