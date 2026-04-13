ដំណាក់កាលទី ១ នៃសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ
គួរឲ្យកត់សម្គាត់ថា រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក ត្រិន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ ឲ្យបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦; លោក តូ ឡឹម អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១; និងលោក ឡេ មិញហ៊ឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម ត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១។
ដំណាក់កាលទី ២ នៃសម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា៕