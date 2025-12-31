Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ដោយមានទិសដៅត្រឹមត្រូវ វៀតណាមអាចកំណត់រូបរាងកំណើនសម្រាប់រយៈពេល ៥ ដល់ ១០ ឆ្នាំខាងមុខ

យោងតាមគេហទំព័រ siliconcanals.com (ហូឡង់) វៀតណាមបានអនុវត្តន៍ កំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដើរ តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមសម្រាប់ រយៈពេល ៥-១០ ឆ្នាំខាងមុខ។
អត្ថបទនេះវាយតម្លៃថា កំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១២ ខែកន្លង មក គឺជាការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដ៏ទូលំទូលាយ ដែលបើកឱកាសសម្រាប់កំណើនពិតប្រាកដ។
អត្ថបទបានលើកឡើងការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ នៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់វៀតណាម។ ទីមួយ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៨ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចឯកជន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដើរតួនាទីសំខាន់ជាងមុន នៅក្នុង សេដ្ឋកិច្ច​វៀតណាម។ ទីពីរគឺការបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវការ។ អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ​ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា រួមចំណែកប្រហែល ២០-៣០% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាម។ ទីបី បទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹង ត្រូវបាន អនុវត្តន៍ដើម្បីធានាថាវៀតណាមមានទីផ្សារយុត្តិធម៌ និងប្រកួតប្រជែង ក្នុងរយៈពេល វែង។
លើសពីនេះ វៀតណាមបានអនុវត្តន៍កំណែទម្រង់ជាច្រើនទៀត ដូចជាការរួមបញ្ចូលខេត្តក្រុង ការដាក់ពង្រាយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋអេឡិចត្រូនិក និងការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយនៃដំណើរការនានារបស់រដ្ឋាភិបាល៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

