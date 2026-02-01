ព័ត៌មាន
ដើម្បីឲ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តឌៀនបៀន
ដោយចង្អុលបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិដែលអាចកើតមាន ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលខេត្តឌៀនបៀនកំពុងប្រឈមមុខ អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹមបានស្នើថា នាពេលខាងមុខ ខេត្តគួរតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បង លើការសុក្រិតជួរកម្មាភិបាល និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់កម្មាភិបាលថ្នាក់ឃុំ។ ទាក់ទងនឹងគំរូរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត ត្រូវតែដំណើរការស្របតាមស្មារតីអាជ្ញាធរស្ថាបនាសម្រាប់ប្រជា ជន ដើម្បីឱ្យប្រជាជនមានអារម្មណ៍ថា មានការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនៅក្នុងវិធីសាស្រ្តនៃការនៅជិតប្រជាជន ដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ និងធានាថា សេចក្តីសម្រេចទាំងអស់របស់បក្សត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន។
ជាមួយគ្នានេះ មូលដ្ឋានត្រូវផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ ព្រមទាំងផ្តល់អាទិភាពដល់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ លោកអគ្គលេខាបក្សក៏បានស្នើឱ្យខេត្តឌៀន បៀនផ្តល់អាទិភាពដល់វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេស ដោយរក្សារឹងមាំព្រំដែនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីពង្រឹងរឹងមាំព្រំដែន។