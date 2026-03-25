ជំហានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងបរិបទនៃការវិវឌ្ឍជាសកល
លទ្ធផលលេចធ្លោ
ចំណុចលេចធ្លោបំផុតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពលនុយក្លេអ៊ែររវាងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ី។
នេះគឺជាជំហានទម្លុះទម្លាយមួយ។
នៅក្នុងបរិបទដែលតម្រូវការថាមពលកាន់តែកើនឡើងនិងសម្ពាធកាន់តែធំក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រភពថាមពលស្អាតនោះ
ការស្ដារឡើងវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែជួយវៀតណាមធ្វើពិពិធកម្មប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យថាមពលទៀតផង។
ប្រការគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមិនមែនជារឿងថាមពលសុទ្ធសាធនោះទេ។
វាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការជឿទុកចិត្តខាងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។
នៅក្នុងបរិបទដែលសណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកកំពុងមាននិន្នាការបែកបាក់គ្នា
ការដែលវៀតណាមបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី បានបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តអភិក្រមដែលមានតុល្យភាព
ឯករាជ្យ និងពហុភាគីភាវូបនីយកម្មក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស
ដោយធានាផលប្រយោជន៍ជាតិ។
គម្រោងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏បានក្លាយជានិមិត្តរូបថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ីផងដែរ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី លោក មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន (Mikhail Mishustin) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“បន្ទាប់ពីការចរចានៅថ្ងៃនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើការសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេនៅវៀតណាម។
ការសាងសង់រោងចក្រនេះនឹងផ្តល់នូវកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធ
ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋាននិងអនុវត្តន៍។
ខ្ញុំជឿជាក់ថា គម្រោងនេះនឹងក្លាយជានិមិត្តរូបថ្មីនៃចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ី-វៀតណាម”។
ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតដូចជា
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
និងជីវវេជ្ជសាស្ត្រ។
ទាំងនេះសុទ្ធតែជាវិស័យសំខាន់ៗជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។
ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានកំណត់ឡើងវិញនូវឋានៈនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ី
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ្វាម មិញជីញ ក៏មានអត្ថន័យនយោបាយដ៏ពិសេសផងដែរ។
កិច្ចពិភាក្សារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី មីខាអ៊ីល
មីស៊ូស្ទីន
បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
ក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកាន់តែស្មុគស្មាញ ការរក្សា
និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ីប្រកបដោយស្ថិរភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្ត
គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ ដើម្បីជួយវៀតណាម រក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព
និងស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។
ពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ច
ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានបើកចេញឱកាសថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់សហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។
ទោះបីជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនទាន់សក្តិសមនឹងសក្តានុពលក៏ដោយ
ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែលទើបបានចុះហត្ថលេខាថ្មី
នឹងបង្កើតសន្ទុះចាំបាច់។ ជាពិសេស
នៅក្នុងបរិបទដែលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលកំពុងត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ
ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីអាចជួយវៀតណាមធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ
និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើដៃគូប្រពៃណីមួយចំនួន។
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឆ្នាំ
២០២៦ ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអប់រំ; ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវេទិកាសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់
និងពង្រីកគម្រោងសក្តានុពលបន្ថែមទៀត ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)... ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រូពិចវៀតណាម-រុស្ស៊ី។
រុស្ស៊ីនឹងចូលរួមក្នុងការប្រឹក្សា ការរចនា ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា
និងការសាងសង់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីនៅវៀតណាម ជាពិសេសនៅទីក្រុងហាណូយ
និងទីក្រុងហូជីមិញ។
ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពម្ចាស់ការនៅក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាម។
នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស
គ្មានប្រទេសណាមួយអាចអភិវឌ្ឍន៍ដោយពឹងផ្អែកលើដៃគូតែមួយឬមួយចំនួននោះទេ។
ការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងមហាអំណាចដូចជារុស្ស៊ី
នឹងផ្តល់ឱ្យវៀតណាមនូវឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរពីខាងក្រៅ។
សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត
ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះបានរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ីក្នុងបរិបទថ្មី
ព្រមទាំងបើកចេញឱកាសជាក់ស្តែងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត៕