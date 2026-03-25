ជំហានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងបរិបទនៃការវិវឌ្ឍជាសកល

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញ ជីញ ទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី លោក មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងឆ្លងកាត់ការវិវឌ្ឍភូមិសាស្ត្រនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងថាមពលដ៏ស្មុគស្មាញទៀតផង។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញ ជីញ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី លោក មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន។ (រូបថត៖ VOV)

លទ្ធផលលេចធ្លោ

ចំណុចលេចធ្លោបំផុតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពលនុយក្លេអ៊ែររវាងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ី។ នេះគឺជាជំហានទម្លុះទម្លាយមួយ។ នៅក្នុងបរិបទដែលតម្រូវការថាមពលកាន់តែកើនឡើងនិងសម្ពាធកាន់តែធំក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅប្រភពថាមពលស្អាតនោះ ការស្ដារឡើងវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែជួយវៀតណាមធ្វើពិពិធកម្មប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យថាមពលទៀតផង។

ប្រការគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមិនមែនជារឿងថាមពលសុទ្ធសាធនោះទេ។ វាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការជឿទុកចិត្តខាងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។ នៅក្នុងបរិបទដែលសណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកកំពុងមាននិន្នាការបែកបាក់គ្នា ការដែលវៀតណាមបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី បានបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តអភិក្រមដែលមានតុល្យភាព ឯករាជ្យ និងពហុភាគីភាវូបនីយកម្មក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស ដោយធានាផលប្រយោជន៍ជាតិ។ គម្រោងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះក៏បានក្លាយជានិមិត្តរូបថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ីផងដែរ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី លោក មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន (Mikhail Mishustin) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“បន្ទាប់ពីការចរចានៅថ្ងៃនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើការសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេនៅវៀតណាម។ ការសាងសង់រោងចក្រនេះនឹងផ្តល់នូវកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធ ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋាននិងអនុវត្តន៍។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា គម្រោងនេះនឹងក្លាយជានិមិត្តរូបថ្មីនៃចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ី-វៀតណាម”។

ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងជីវវេជ្ជសាស្ត្រ។ ទាំងនេះសុទ្ធតែជាវិស័យសំខាន់ៗជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី។

ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានកំណត់ឡើងវិញនូវឋានៈនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ី

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ក៏មានអត្ថន័យនយោបាយដ៏ពិសេសផងដែរ។ កិច្ចពិភាក្សារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកាន់តែស្មុគស្មាញ ការរក្សា និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ីប្រកបដោយស្ថិរភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្ត គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ ដើម្បីជួយវៀតណាម រក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។

ពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ច ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានបើកចេញឱកាសថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់សហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។ ទោះបីជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនទាន់សក្តិសមនឹងសក្តានុពលក៏ដោយ ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែលទើបបានចុះហត្ថលេខាថ្មី នឹងបង្កើតសន្ទុះចាំបាច់។ ជាពិសេស នៅក្នុងបរិបទដែលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលកំពុងត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីអាចជួយវៀតណាមធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើដៃគូប្រពៃណីមួយចំនួន។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឆ្នាំ ២០២៦ ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអប់រំ; ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវេទិកាសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ និងពង្រីកគម្រោងសក្តានុពលបន្ថែមទៀត ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)... ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រូពិចវៀតណាម-រុស្ស៊ី។ រុស្ស៊ីនឹងចូលរួមក្នុងការប្រឹក្សា ការរចនា ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងការសាងសង់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីនៅវៀតណាម ជាពិសេសនៅទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ។

ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺថា ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពម្ចាស់ការនៅក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាម។ នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស គ្មានប្រទេសណាមួយអាចអភិវឌ្ឍន៍ដោយពឹងផ្អែកលើដៃគូតែមួយឬមួយចំនួននោះទេ។ ការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងមហាអំណាចដូចជារុស្ស៊ី នឹងផ្តល់ឱ្យវៀតណាមនូវឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរពីខាងក្រៅ។

សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះបានរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-រុស្ស៊ីក្នុងបរិបទថ្មី ព្រមទាំងបើកចេញឱកាសជាក់ស្តែងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើការជាមួយដៃគូឈានមុខគេរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យប្រេងឧស្ម័ន

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទៅទស្សនានិងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Zarubezhneft។
