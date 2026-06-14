ព័ត៌មាន
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី
សន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីអាជីវកម្មចំនួន ៣០ មកពីប្រទេសទាំងពីរ។ បច្ចុប្បន្ន ឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍អាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរគឺបើកចំហរ និងចម្រុះ។ វិស័យសំខាន់ៗដែលបានកំណត់រួមមាន៖ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃអាហារ គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិច វាយនភណ្ឌ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ថាមពលកកើតឡើងវិញ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ នៅក្នុងសន្និសីទ អាជីវកម្មមកពីភាគីទាំងពីរក៏បានសួរសំណួរជាច្រើនអំពីផលិតផលសក្តានុពល គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម នីតិវិធីទិដ្ឋាការ ផ្លូវហោះហើរសំខាន់ៗ ការគាំទ្រពីកម្រិតរដ្ឋាភិបាល។ល។ ហើយសំណួរទាំងនេះត្រូវបានគណៈរៀបចំផ្តល់ចម្លើយយ៉ាងសមស្រប។ តំណាងមកពី UTICA បានឲ្យដឹងថា នឹងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការរៀបចំគណៈប្រតិភូអាជីវកម្មមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើននៅឆ្នាំនេះ។ នៅក្នុងឱកាសនេះ ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានដាក់តាំងបង្ហាញកាតាឡុក និងគំរូផលិតផលពីអាជីវកម្មវៀត ណាម ហើយបានអញ្ជើញប្រតិភូឱ្យទទួលទានផលិតផលកាហ្វេវៀតណាមនៅទីស្នាក់ការកណ្តាល UTICA។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អាជីវកម្មទុយនីស៊ីជាច្រើនបានរកឃើញដៃគូដើម្បីពិភាក្សាលទ្ធភាពនៃការនាំចូលកាហ្វេឆៅ គ្រឿងទេស អង្ករ អាហារសមុទ្រ ក្រដាស និងសម្ភារៈប្លាស្ទិកឆៅ។
ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅទុយនីស៊ី ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម Hoang Duc Nhuan បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មទុយនីស៊ី និងសហព័ន្ធសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទុយនីស៊ី ព្រមទាំងបានចូលរួមពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកឆ្នាំ ២០២៦ ផងដែរ៕