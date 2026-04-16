ព័ត៌មាន
ជំនួប«និទាឃរដូវ»ធ្វើឱ្យសីជម្រៅថែមទៀតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រចិន-វៀតណាម
កាសែតប្រជាជន (people's daily) ដែលជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា បានទុកទំព័រដើម ទំព័រទី២ និងទី៣ ភាគច្រើន ដើម្បីផ្សាយរំលេចអំពីកិច្ចពិភាក្សា និងជំនួបរវាងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក ស៊ី ជីនពីង និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋចិនដទៃទៀត ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់សមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៅក្នុងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមផងដែរ។
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា គេហទំព័រ Haiwainet.cn បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋ ហើយក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីលើកទី៣ រវាងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងទៅ។ អត្ថបទបានសន្និដ្ឋានថា ជំនួប «និទាឃរដូវ» រវាងមេដឹកនាំបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ បានបន្តចំណងមិត្តភាពប្រពៃណី និងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងភាគីទាំងពីរ។ «ដោយចាប់ផ្តើមប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ភាគីទាំងពីរនឹងពន្លឿនការកសាងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតចិន-វៀតណាម ដែលមានអត្ថន័យជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្រិតខ្ពស់ជាង»។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ អត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែត Guangming Daily បានបង្ហាញថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងវៀតណាម កំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលនវានុវត្តន៍ និងដំឡើងថ្នាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស៕