ព័ត៌មាន
ជោគជ័យនៃមហានសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស ពង្រឹងជំនឿជាក់របស់ប្រជាជន
ក្នុងបក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ តឿងម៉ាយ ទីក្រុងហាណូយ លោក ង្វៀន ម៉ាញ ហ៊ុង និងលោក វូ វ៉ាន់ ខៀន បានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវសកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស ហើយមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការអភិវឌ្ឍដ៏លេចធ្លោរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ខណៈដែលមហាសន្និបាតលើកទី១៤ បានបង្ហាញពីសកម្មភាពដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ និងការឯកភាពខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដែលមានគុណសម្បត្តិគួរឱ្យកោតសរសើរជាច្រើន។
“ខ្ញុំមិនដែលឃើញមហាសន្និបាតបក្សណាដែលហ្មត់ចត់ដូចលើកនេះទេ។ ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស គឺជាអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជន។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស នឹងបើកជំពូកថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ដោយបម្រើប្រជាជន ហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថា បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាត សេចក្តីសម្រេចរបស់បក្សនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដែលជួយប្រទេសជាតិឱ្យបន្តអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ”។
“ខ្ញុំជឿជាក់ថា ប្រតិភូដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ គឺជាបក្ខជន និងកម្មាភិបាល ដ៏គំរូ មានទេពកោសល្យ គុណធម៌ ដែលតំណាងឱ្យបក្ខជនជាង ៥,៦ លាននាក់។ ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ដោយដឹកនាំផ្ទាល់គឺការិយាល័យនយោបាយ និងលោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម ប្រទេសជាតិនឹងអភិវឌ្ឍបានល្អ ហើយប្រជាជននឹងមានភាពរុងរឿង និងសប្បាយរីករាយយ៉ាងពិតប្រាកដ”។
ពីប្រទេសរុស្ស៊ី លោកស្រី ត្រាន់ ធី មិញ ញ៉ាត់ សិក្ខាកម្មថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទីមួយ នៅបណ្ឌិតសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី និងលោកបណ្ឌិត ង្វៀន ក្វឹក ហ៊ុង អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ នៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី ក៏បានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសជាតិ បន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស។
"ការដែលលោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹមត្រូវបានជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មី គឺជាការជឿទុកចិត្តកម្រិតខ្ពស់ពីបក្សទាំងមូល ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឯកភាពនៃឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បក្ខជនភាគច្រើន និងប្រជាជន។ ប្រការនេះធានានូវមរតក ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បក្ស ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកំពុងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរ ជាមួយនឹងឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាច្រើន”។
“មហាសន្និបាតលើកទី១៤ បាននាំមកនូវលំហថ្មីដល់ប្រទេសជាតិ ដោយបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមគ្រប់រូប ដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេស ឲ្យខិតខំ និងជម្នះរាល់ការលំបាកទាំងអស់ ដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសវៀតណាមដ៏រុងរឿង។ អាណិកជនវៀតណាមនៅរុស្ស៊ី ក្នុងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស ដោយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ប្តេជ្ញារួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិទាំងមូល ក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យសេចក្តីសម្រេចដែលមហាសសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានដាក់ចេញ”៕