ផ្ទះថ្មីមួយ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមកម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមនៅស្រុក Hiep Hoa ខេត្ត Bac Giang។ រូបថត៖ baotintuc.vn

មូលដ្ឋានជាច្រើនមានបំណងចង់បង្ហើយការងារលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ននិងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមមុនថ្ងៃផុតកំណត់ដែលបានស្នើឡើងនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងនោះ មានខេត្តក្រុងចំនួន៧ បានកំណត់ថា នឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទីពីរឆ្នាំ ២០២៥ (ក្នុងនោះមានខេត្ត Lao Cai ខេត្ត Thai Nguyen ខេត្ត Khanh Hoa ខេត្ត Binh Thuan ខេត្ត Kon Tum ខេត្ត Tay Ninh និងខេត្ត Long An); ក្រៅពីនោះ មូលដ្ឋានចំនួន១២បានកំណត់គោលដៅបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០២៥ (រួមមានខេត្ត Ha Giang, Tuyen Quang, Thai Binh, Nghe An, Quang Binh, Thua Thien Hue, Da Nang, Gia Lai, Tien Giang, Can Tho, Soc Trang និងខេត្ត Ca Mau)។