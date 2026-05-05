ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម រងការវាយឆ្មក់យ៉ាងសាហាវដោយមីស៊ីល និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក
កាលពីយប់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ក្រសួងការពារជាតិអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម (UAE) បានឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួន បានស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលផ្លោងចំនួន ១២ គ្រាប់ គ្រូសមីស៊ីល ៣ គ្រាប់ និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន ៤ គ្រឿង ដែលបាញ់ចេញពីដែនដីអ៊ីរ៉ង់។ នេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីល និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឆ្ពោះទៅកាន់ UAE។ ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឱ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌា ៣ នាក់រងរបួស និងបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយនៅកំពង់ផែប្រេង Fujairah។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ កាលពីយប់ថ្ងៃដដែលបានអះអាងថា អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកំពង់ផែ Fujairah គឺជាផលវិបាកពីការដែលកងទ័ពអាមេរិកមិនអើពើដល់ការព្រមានរបស់អ៊ីរ៉ង់ ហើយព្យាយាមបើកផ្លូវសម្រាប់នាវាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ដោយខុសច្បាប់។
នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការកណ្តាលអាមេរិកសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា (CENTCOM) លោកឧត្តមនាវីឯក Brad Cooper បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី ៤ ឧសភា ថា ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ពង្រាយប្រតិបត្តិការបើកផ្លូវសម្រាប់នាវា ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបំផ្លាញទូកតូចៗចំនួន ៦ គ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់ ព្រមទាំងស្ទាក់ចាប់គ្រូសមីស៊ីល និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកពីទីក្រុងតេអេរ៉ង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់។
នៅក្នុងការវិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធមួយទៀត កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃទី ៤ ឧសភាថា កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសនេះ កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដោយសារតែជម្លោះមានលទ្ធភាពផ្ទុះឡើងវិញ ដែលបណ្តាលមកពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងទីក្រុងតេអេរ៉ង់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz៕