ព័ត៌មាន
ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ អាស៊ាន និងធនាគារពិភពលោកព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលអាស៊ានលើកទី ១៣ (AFMGM) ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន មន្ត្រីបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើង ភាពមិនប្រាកដប្រជានៃពាណិជ្ជកម្មសកល និងការរំខានដល់ទីផ្សារថាមពលដែលអាចបង្កើនអតិផរណា ធ្វើឱ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអស្ថិរភាព និងរំខានដល់លំហូរមូលធន។ មន្ត្រីបានអំពាវនាវឱ្យមានការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយកាន់តែប្រសើរឡើង ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ការលើកកម្ពស់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព ជំរុញល្បឿននៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។
កិច្ចប្រជុំ AFMGM លើកទី ១៣ ត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសហ្វីលីពីនកាន់តំណែងជាប្រធានប្តូរវេននៃអាស៊ាននៅឆ្នាំ២០២៦៕