ព័ត៌មាន

ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបាន​ស្លាប់ នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

យោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សា ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាស និងការបាញ់រះរបស់អ៊ីស្រាអែលនាថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ បានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនចំនួន ៥នាក់បានស្លាប់។

ប្រការនេះ ធ្វើឱ្យខុះខ្សោយនូវបទឈប់បាញ់រយៈពេល ៤ខែ ដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីនេះ។

ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៅក្នុងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ ដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សារួមមាន៖ ការរំសាយអាវុធរបស់ក្រុមហាម៉ាស ការដកទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សា និងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិ។ ក្រុមហាម៉ាសបន្តអះអាងថា ខ្លួននឹងមិនរំសាយអាវុធទេ ដរាបណាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តកាន់កាប់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន។ មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមទូលំទូលាយវិញ។

យ៉ាងហោចណាស់មានជនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន ៥៨០ នាក់បានស្លាប់ ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-សិង្ហបុរី

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក ឡរ៉េន វ៉ុង (Lawrence Wong) អំពីការបន្តជំរុញនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-សិង្ហបុរី។
