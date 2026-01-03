Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ឆ្ពោះទៅគោលដៅនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើចំនួន ១០ ពាន់លានដុល្លារ

សមាគមបន្លែនិងផ្លែឈើ វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ តម្លៃនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើវៀត ណាមសរុប ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងសម្រេចបានប្រហែល ៨,៥ ទៅ ៨,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹងកំណើនជិត ១៨% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៤។

គណៈប្រតិភូមួយមកពីអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម (FAO) ទៅទស្សនាផ្ទះកញ្ចក់បន្លែរបស់ក្រុមហ៊ុនហឿងវៀតស៊ីញ។ រូបថត៖ ហ័ងហា /VNP

លទ្ធផលនេះគឺលើសពីការព្យាករណ៍ដំបូង ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពី សន្ទុះកំណើនស្ថិរភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងត្រូវបានលើកកំពស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់បន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ លទ្ធផលនេះរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សមិទ្ធផលរួម ខណៈដែលវៀតណាមក្នុងការបន្តស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង ២៥ ដែលមានទំហ៊ំពាណិជ្ជកម្មចំនាំចូល និងនាំចេញ ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភព លោក។

ពីមូលដ្ឋាននេះ សមាគមបន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមព្យាករណ៍ថាការនាំចេញបន្លែ និងផ្លែឈើនៅឆ្នាំនេះសម្រេចដល់គោលដៅ ១០ ពាន់លានដុល្លារ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ សមាគមបានកំណត់វិស័យសំខាន់ៗដើម្បីផ្តោតលើការកែលម្អគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផល និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធតាមដានដែលមានសមត្ថភាពភ្ជាប់អន្តរជាតិល្អឥតខ្ចោះ។ លើកកម្ពស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃបន្លែ និងផ្លែឈើវៀតណាម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ការចរាចរទំនិញតាមរយៈគយយ៉ាងមមាញឹកនៅដើមឆ្នាំ ២០២៦

នៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី ២០២៦ រថយន្តដឹកទំនិញជិត ១.២០០ គ្រឿង ត្រូវបានចរាចឆ្លងដែន តាមរយៈគយនៅច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តឡាងសឺន។ ក្នុងចំណោមនេះ បរិមាណសរុបនៃផលិតផលកសិកម្មនាំចេញមានប្រហែលជាង ៣.៧០០ តោន និងនាំចូលប្រហែល ៣.៣០០ តោន។ សកម្មភាពនាំចូល និងនាំចេញនៅច្រកព្រំដែនបានដំណើរការយ៉ាងរលូន និងស្ថិរភាព។
