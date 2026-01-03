ព័ត៌មាន
ឆ្ពោះទៅគោលដៅនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើចំនួន ១០ ពាន់លានដុល្លារ
លទ្ធផលនេះគឺលើសពីការព្យាករណ៍ដំបូង ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពី សន្ទុះកំណើនស្ថិរភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងត្រូវបានលើកកំពស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់បន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ លទ្ធផលនេះរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សមិទ្ធផលរួម ខណៈដែលវៀតណាមក្នុងការបន្តស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង ២៥ ដែលមានទំហ៊ំពាណិជ្ជកម្មចំនាំចូល និងនាំចេញ ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភព លោក។
ពីមូលដ្ឋាននេះ សមាគមបន្លែនិងផ្លែឈើវៀតណាមព្យាករណ៍ថាការនាំចេញបន្លែ និងផ្លែឈើនៅឆ្នាំនេះសម្រេចដល់គោលដៅ ១០ ពាន់លានដុល្លារ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ សមាគមបានកំណត់វិស័យសំខាន់ៗដើម្បីផ្តោតលើការកែលម្អគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិតផល និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធតាមដានដែលមានសមត្ថភាពភ្ជាប់អន្តរជាតិល្អឥតខ្ចោះ។ លើកកម្ពស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃបន្លែ និងផ្លែឈើវៀតណាម៕