ព័ត៌មាន
ឆ្ពោះទៅកសាងការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព
ដោយប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដកចេញនូវការព្រមាន "កាតលឿង" របស់គណៈ កម្មការអឺរ៉ុប (EC) និងកសាងវិស័យនេសាទមួយប្រកបដោយចីរភាព កំពង់ផែនេសាទ Thọ Quang ទីក្រុងដាណាំង អនុវត្តន៍បទប្បញ្ញត្តិ៖ នាវានេសាទដែលបិទប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល (VMS) រយៈពេល ១០ ម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវបានផ្អាកមិនឱ្យចូលចត; ប្រសិនបើខ្វះចំណុចណាមួយនៅក្នុងឯកសារតាមដានប្រភពដើម (ពីចំណុចចាប់ សំណាញ់ កូអរដោនេ...) គឺជើងដឹកជញ្ជូនទាំងមូលនឹងត្រូវរង់ចាំសិន។ លោក Nguyen Lai ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនេសាទ Tho Quang សង្កាត់ Sơn Tra ទីក្រុងដាណាំង បានបញ្ជាក់ថា៖ “ដោយអនុវត្តន៍ការបញ្ជាណែនាំរបស់មជ្ឈិម និងទីក្រុង ក្នុងការទប់ស្កាត់ IUU គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបានរៀបចំតំបន់ទឹកនៅក្នុងកំពង់ផែនេសាទ ដើម្បីប្រមូលផ្តុំនាវានេសាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួល។ ការងារសម្របសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយការរំលោភបំពាន និងការគ្រប់គ្រងទិន្នផលទាំងអស់ត្រូវបានធានា”។
នៅខេត្ត Quang Ngai ដែលជាចំណុចភ្លឺមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU រហូតមកដល់ពេលនេះ នាវានេសាទទាំង ១០០% ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិ។ ការរំលោភបំពាននៅក្នុងដែនទឹកបរទេសត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ លោក Đỗ Tâm Hiển អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Ngai បានបញ្ជាក់ថា៖ “ប្រសិនបើនាវាដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យចាកចេញពីកំពង់ផែ និងការគ្រប់គ្រងមានភាពធូររលុង ប្រធានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ។ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គភាពមូលដ្ឋាន ស្របតាមមុខងារ និងភារកិច្ច ពីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន សាខាជលផល និងកងការពារព្រំដែន ត្រូវកែលម្អការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអង្គភាពណាមួយមិនអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាន យើងចាត់តាំងការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអធិការកិច្ចខេត្ត ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ជូនប្រធានគណៈ កម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឱ្យត្រួតពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ IUU”។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នាវានេសាទទាំង ១០០% ទូទាំងប្រទេសត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេសាទជាតិ VNFishbase; ទិន្នន័យត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនាវានេសាទរបស់ក្រសួងការពារជាតិ និង VNeID នៃក្រសួងនគរបាល...។ លោក ត្រឹន ឌឹក ថំាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងបរិស្ថាន មានប្រសាសន៍ថា៖ “តាមរយៈការអនុវត្តផែនការកំពូលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU មូលដ្ឋាននានាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ទាក់ទងនឹងការសុក្រិតបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងបានអនុវត្តវាយ៉ាងពេញលេញ ដោយបំពេញតាមតម្រូវការ និងអនុសាសន៍របស់ EC។ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកងនាវា យើងបានពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនាវានេសាទ។ ទាក់ទងនឹងការតាមដានប្រភពដើម ការអនុវត្តច្បាប់ និងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានរដ្ឋបាល មូលដ្ឋាននានាបានស៊ើបអង្កេត ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងដោះស្រាយយ៉ាងពេញលេញស្របតាមបទ ប្បញ្ញត្តិ”។
ពីសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មូលដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ រួមជាមួយនឹងការអនុលោមតាមប្រជានេសាទក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ IUU វៀតណាមកំពុងឆ្ពោះទៅរកការដកកាតលឿងរបស់ EC និងកសាងវិស័យនេសាទប្រកបដោយចីរភាព៕