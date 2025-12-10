Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ឆ្ពោះទៅកសាងការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅវៀតណាមកំពុងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។ ចាប់ពីការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹង តម្លាភាពនៃប្រភពដើម និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញការនេសាទ... ប្រទេសវៀតណាមកំពុងកសាងមុខរបរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។

តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសលីសើន (ខេត្តក្វាងង៉ាយ) មាននាវានេសាទជិត ៦០០ គ្រឿង ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនសរុបលើសពី ៧០.០០០ សេះ។ រូបថត៖ VNP

ដោយប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដកចេញនូវការព្រមាន "កាតលឿង" របស់គណៈ កម្មការអឺរ៉ុប (EC) និងកសាងវិស័យនេសាទមួយប្រកបដោយចីរភាព កំពង់ផែនេសាទ Thọ Quang  ទីក្រុងដាណាំង អនុវត្តន៍បទប្បញ្ញត្តិ៖ នាវានេសាទដែលបិទប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល (VMS) រយៈពេល ១០ ម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវបានផ្អាកមិនឱ្យចូលចត; ប្រសិនបើខ្វះចំណុចណាមួយនៅក្នុងឯកសារតាមដានប្រភពដើម (ពីចំណុចចាប់ សំណាញ់ កូអរដោនេ...)  គឺជើងដឹកជញ្ជូនទាំងមូលនឹងត្រូវរង់ចាំសិន។ លោក Nguyen Lai ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនេសាទ Tho Quang សង្កាត់ Sơn Tra ទីក្រុងដាណាំង បានបញ្ជាក់ថា៖ “ដោយអនុវត្តន៍ការបញ្ជាណែនាំរបស់មជ្ឈិម និងទីក្រុង ក្នុងការទប់ស្កាត់ IUU គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបានរៀបចំតំបន់ទឹកនៅក្នុងកំពង់ផែនេសាទ ដើម្បីប្រមូលផ្តុំនាវានេសាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួល។ ការងារសម្របសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយការរំលោភបំពាន និងការគ្រប់គ្រងទិន្នផលទាំងអស់ត្រូវបានធានា”។

នៅខេត្ត Quang Ngai  ដែលជាចំណុចភ្លឺមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU រហូតមកដល់ពេលនេះ នាវានេសាទទាំង ១០០% ត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិ។ ការរំលោភបំពាននៅក្នុងដែនទឹកបរទេសត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ លោក  Đỗ Tâm Hiển អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Ngai បានបញ្ជាក់ថា៖  “ប្រសិនបើនាវាដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យចាកចេញពីកំពង់ផែ  និងការគ្រប់គ្រងមានភាពធូររលុង ប្រធានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ។ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គភាពមូលដ្ឋាន ស្របតាមមុខងារ និងភារកិច្ច ពីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន សាខាជលផល និងកងការពារព្រំដែន ត្រូវកែលម្អការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន។  ប្រសិនបើអង្គភាពណាមួយមិនអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាន យើងចាត់តាំងការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអធិការកិច្ចខេត្ត ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ជូនប្រធានគណៈ កម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឱ្យត្រួតពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ IUU”។

លោកNguyen Lai - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំពង់ផែនេសាទ និងកំពង់ផែថូក្វាង (រូបថត៖ lhh.danang.gov.vn)

 

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នាវានេសាទទាំង ១០០% ទូទាំងប្រទេសត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេសាទជាតិ VNFishbase; ទិន្នន័យត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនាវានេសាទរបស់ក្រសួងការពារជាតិ និង VNeID នៃក្រសួងនគរបាល...។ លោក ត្រឹន ឌឹក ថំាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងបរិស្ថាន មានប្រសាសន៍ថា៖ “តាមរយៈការអនុវត្តផែនការកំពូលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU មូលដ្ឋាននានាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ទាក់ទងនឹងការសុក្រិតបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងបានអនុវត្តវាយ៉ាងពេញលេញ ដោយបំពេញតាមតម្រូវការ និងអនុសាសន៍របស់ EC។ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកងនាវា យើងបានពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនាវានេសាទ។ ទាក់ទងនឹងការតាមដានប្រភពដើម ការអនុវត្តច្បាប់ និងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានរដ្ឋបាល មូលដ្ឋាននានាបានស៊ើបអង្កេត ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងដោះស្រាយយ៉ាងពេញលេញស្របតាមបទ ប្បញ្ញត្តិ”។

ពីសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មូលដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ រួមជាមួយនឹងការអនុលោមតាមប្រជានេសាទក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ IUU វៀតណាមកំពុងឆ្ពោះទៅរកការដកកាតលឿងរបស់ EC និងកសាងវិស័យនេសាទប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យថៃនិងកម្ពុជាបន្ថយភាពតានតឹង

អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យថៃនិងកម្ពុជាបន្ថយភាពតានតឹង

អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephane Dujarric នៅថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ (ម៉ោងនៅញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក) បានឲ្យដឹងថា លោកអគ្គលេខាធិការ Antonio Guterres មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការវិវត្តថ្មីបំផុតរវាងថៃ និងកម្ពុជា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top