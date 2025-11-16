Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ឆ្នាំ២០២៦៖ ចំណាយថវិការជិត ៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យា សាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានល្បឿនលឿន រឹងមាំ ប៉ុន្តែមាននិរន្តរភាព ហើយអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាព។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ អញ្ជើញថ្លែងមតិបិទកិច្ចប្រជុំលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងគម្រោងការលេខ ០៦ (រូបថត៖ VGP/Nhat Bac)

អញ្ជើញថ្លែងមតិសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកទី ៥ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងគម្រោងទី ៦ ដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ហាណូយ) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយថវិកាប្រហែល ៩៥ ពាន់ពាន់លានដុង (ប្រហែល ៣,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) នៃថវិកាឆ្នាំ ២០២៦ សម្រាប់ភារកិច្ចនេះ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានល្បឿន លឿន រឹងមាំ ប៉ុន្តែមាននិរន្តរភាព ហើយអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាព។

ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាច្រើន។ វៀតណាមរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤៤/១៣៩ ប្រទេស នៅក្នុងសន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍សកលក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ ប្រទេសវៀតណាមបានឈានដល់កំពូលលេខ ១៣នៅលើពិភពលោក ទាក់ទងនឹងល្បឿនអ៊ីនធឺណិត។ នាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួង មូលដ្ឋាន ទីភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានាផ្តោតលើការបញ្ចប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅឆ្នាំ ២០២៥។ លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ក្រុមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍; កសាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីពលរដ្ឋឌីជីថល សង្គមឌីជីថល រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។

"ជាពិសេសការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ក្រសួង សាខា និងមូលដ្ឋាន។ យើងត្រូវតែម្ចាស់ការក្នុងការបង្កើត និងបំពេញមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ទើបប្រទេសទាំងមូលនឹងមានមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងមានភាពវៃឆ្លាតរបស់ក្រសួង សាខា ទីភ្នាក់ងារ និងអង្គភាព។ យើងត្រូវតែប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើ កុំរង់ចាំអ្វីទៀត"។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បញ្ចប់កិច្ចចរចាផ្ទាល់លើកទី ៥ លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក

បញ្ចប់កិច្ចចរចាផ្ទាល់លើកទី ៥ លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក

វង់ចរចាផ្ទាល់លើកទី ៥ លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិកា រវាងវៀត ណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top