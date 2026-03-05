ព័ត៌មាន
ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២៦ - ឱកាសផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវប្បធម៌ ធម្មជាតិ និងមនុស្សនៃតំបន់តីង្វៀន
អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ មានអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Ngo Le Van ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តយ៉ាឡាយ និងតំណាងជាង ១០០ នាក់មកពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ និងវៀតណាម។
ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ៖ យ៉ាឡាយ - ព្រៃភ្នំប៉ះសមុទ្រ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យសំខាន់ មួយក្នុងការឧទ្ទេសនាម និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់គោលដៅនិងផលិតផលទេសចរណ៍វិសេសវិសាល: លើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌រូបិយនិងអរូបិយរបស់ខេត្តយ៉ាឡាយ និង វៀតណាម; ជំរុញការតភ្ជាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍រវាងមូលដ្ឋាននានា; ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។
យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Ngo Le Van ការរៀបចំឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមមិនត្រឹមតែដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយ៉ាឡាយនិងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ទីផ្សារ ចាប់ផ្តើមការតភ្ជាប់តំបន់ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីផលិតផល គុណភាពសេវាកម្ម និងលើកកម្ពស់ម៉ាកយីហោទេសចរណ៍ជាតិទូទាំងពិភពលោក។ នេះក៏ជាសកម្មភាពលេចធ្លោមួយរបស់ខេត្តយ៉ាឡាយ ដើម្បីសម្រេចបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រការទូតវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ដែលដឹកនាំ និងអនុវត្តន៍ដោយក្រសួងការបរទេស ក្នុងនោះ ផ្សារភ្ជាប់ការទូតជាមួយទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌។
“នេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់ខេត្តយ៉ាឡាយ ដើម្បីឧទ្ទេសនាមដល់ពិភពលោកអំពីតម្លៃវប្បធម៌ ធម្មជាតិ និងមនុស្សដ៏វិសេសវិសាលនៃតំបន់តីង្វៀន។ យ៉ាឡាយ គឺជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំនូវតម្លៃវិសេសវិសាល និងកម្រជាច្រើន…។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់យ៉ាឡាយ ផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយថាមវន្តរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងការគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេស នឹងបង្កើតឥទ្ធិពលរីកសាយភាយ និងធ្វើឱ្យខេត្តយ៉ាឡាយ ក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏លេចធ្លោសម្រាប់ទេសចរណ៍វៀតណាម ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ”។
ពិធីបើកឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ - យ៉ាឡាយ ២០២៦ ដោយប្រធានបទ "ព្រៃភ្នំប៉ះសមុទ្រ" នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសង្កាត់ Quy Nhon ក្នុងខែមីនានេះ; ពិធីបិទនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសង្កាត់ Pleiku នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំនេះ៕