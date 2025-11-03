ព័ត៌មាន
ច្បាប់វិនិយោគ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)៖ ដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះ ស្ថាបនាបរិយាកាសវិនិយោគ
“ច្បាប់បានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវការត្រួតស៊ីគ្នារវាងបណ្ដាច្បាប់ពីមុន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់វិនិយោគ ច្បាប់សំណង់ និងច្បាប់បរិស្ថាន។ ច្បាប់មានចំណុចថ្មីមួយ ចំនួន ហើយតាមខ្ញុំគិតថា នេះគឺជាការបោះជំហានទៅមុខ ដើម្បីឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍន៍ ការវិនិយោគកាន់តែប្រសើរឡើង។ ឧទាហរណ៍ ការពង្រីកវិស័យវិនិយោគអនុគ្រោះ ពង្រីកតំបន់អនុគ្រោះ និងការលុបបំបាត់វិស័យអាជីវកម្មដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន”។
លើសពីនេះ សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានច្បាមជាប់នឹងទិសដៅបង្កើត បរិយាកាសអាជីវកម្មដ៏បើកចំហ មានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងការចំណាយ ទាប ដែលបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិផងដែរ៕