ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពង្រីកនវានុវត្តន៍
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានសហគមន៍សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាទទួលស្វាគមន៍និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង។ លោកបណ្ឌិត Cao Anh Tuan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Genetica បានចាត់ទុកថា៖
“ការដែលវៀតណាមបង្កើតច្រករបៀងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AI នឹងបើក ឱកាសសម្រាប់វៀតណាម មិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដែលអនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាព ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទាក់ទាញវិនិយោគិនទៀតផង។ ពីព្រោះនៅពេលដែលមានច្រក របៀងផ្លូវច្បាប់ហើយ វិនិយោគិននឹងឃើញពីផលិតផលរបស់វៀតណាម ហើយត្រៀម ខ្លួនជាស្រេចបណ្ដាក់ទុន ដើម្បីនាំយកផលិតផលវៀតណាមទៅក្រៅប្រទេស។ ច្រករបៀងផ្លូវច្បាប់គឺជាជើងទម្រដើម្បីជួយផលិតផល AI របស់វៀតណាម ឈានទៅដល់ពិភពលោក”។
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគ្រោងនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកនេះ។ ហើយនៅពេលដែលត្រូវបានអនុម័ត វៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយ ក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលមានច្បាប់ឯកទេសស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត៕