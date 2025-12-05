ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ កំពង់ផែអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ ហាឡុង ខេត្ត ក្វាងនិញ បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់ឱ្យមកទស្សនា។ (រូបថត៖ VNA)
ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៥ មក បន្ទាប់ពីសម្រេចរួចរាល់ការបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីន ដឹកនាំ និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអង្គភាពរដ្ឋបាលតាមគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត គ្រប់ កម្រិត វិស័យ និងមូលដ្ឋានទាំងអស់បានបង្កើនការអនុវត្តភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០២៥។ ខេត្តបានដឹកនាំការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយលើគ្រប់វិស័យដូចជា៖ ដឹកនាំការកាត់បន្ថយថ្លៃជួលផ្ទៃសមុទ្រ; ដោះស្រាយការលំបាក និង ឧបសគ្គក្នុងការឈូសឆាយសម្អាតផ្ទៃដីសម្រាប់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន; ជំរុញវិនិ យោគិនសក្តានុពលជាច្រើនឲ្យបណ្ដាក់ទុនចូលមកសួនឧស្សាហកម្ម; ជំរុញខ្លាំង ការផ្សព្វផ្សាយ តភ្ជាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានឥទ្ធិពលអន្តរជាតិ។
ខេត្តក្វាងនិញបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុត គាំទ្រ និងអម ដំណើរអាជីវកម្មយ៉ាងសកម្ម ដាក់ឱ្យដំណើរការនូវគម្រោងជាច្រើន ជាពិសេសរោង ចក្រកែច្នៃ និងផលិត។ គិតត្រឹមពេលនេះខេត្តបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នូវគម្រោងកែច្នៃ និងផលិតចំនួន ១២/១២ ដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៥៕