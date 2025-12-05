Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

នៅឆ្នាំ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ ដោយមាន ចំណូលថវិកាជាង ៥៧,៣ ទ្រីលានដុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លើសពីផែនការ ឆ្ងាយណាស់ ខេត្តក្វាងនិញគ្រោងនឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយឆ្នាំចំនួន ១៤% និងចំណូលថវិកាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ៨២,២ ទ្រីលានដុង ពោល គឺកើនឡើង ៤៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលដៅ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ កំពង់ផែអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ ហាឡុង ខេត្ត ក្វាងនិញ បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់ឱ្យមកទស្សនា។ (រូបថត៖ VNA)

 
ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៥ មក បន្ទាប់ពីសម្រេចរួចរាល់ការបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីន ដឹកនាំ និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអង្គភាពរដ្ឋបាលតាមគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត គ្រប់ កម្រិត វិស័យ និងមូលដ្ឋានទាំងអស់បានបង្កើនការអនុវត្តភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០២៥។ ខេត្តបានដឹកនាំការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយលើគ្រប់វិស័យដូចជា៖ ដឹកនាំការកាត់បន្ថយថ្លៃជួលផ្ទៃសមុទ្រ; ដោះស្រាយការលំបាក និង ឧបសគ្គក្នុងការឈូសឆាយសម្អាតផ្ទៃដីសម្រាប់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន; ជំរុញវិនិ យោគិនសក្តានុពលជាច្រើនឲ្យបណ្ដាក់ទុនចូលមកសួនឧស្សាហកម្ម; ជំរុញខ្លាំង ការផ្សព្វផ្សាយ តភ្ជាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានឥទ្ធិពលអន្តរជាតិ។
ខេត្តក្វាងនិញបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុត គាំទ្រ និងអម ដំណើរអាជីវកម្មយ៉ាងសកម្ម ដាក់ឱ្យដំណើរការនូវគម្រោងជាច្រើន ជាពិសេសរោង ចក្រកែច្នៃ និងផលិត។ គិតត្រឹមពេលនេះខេត្តបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នូវគម្រោងកែច្នៃ និងផលិតចំនួន ១២/១២ ដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៥៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បង្កើនប្រាក់ចំណូល កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បង្រួញគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងបណ្ដាតំបន់

បង្កើនប្រាក់ចំណូល កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បង្រួញគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងបណ្ដាតំបន់

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ដោយបន្តរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី ១០ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីគោលជំហរវិនិយោគលើកម្មវិធី គោលដៅជាតិស្តីពីជនបទថ្មី ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព ការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top