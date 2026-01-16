ព័ត៌មាន
ចិននិងសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះលើយានយន្តអគ្គិសនី
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា លើតម្រូវការក្នុងការចេញសេចក្តីណែនាំរួម ស្តីពីការប្តេជ្ញាចិត្តលើតម្លៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិន ដែលនាំចេញយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរថ្ម-អគ្គិសនីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប។ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការដាក់សំណើប្តេជ្ញាចិត្តលើតម្លៃ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីកត្តាដែលត្រូវពិចារណា ដូចជាតម្លៃនាំចូលអប្បបរមា បណ្តាញលក់ យន្តការទូទាត់សង និងផែនការវិនិយោគនាពេលអនាគតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួននឹងវាយតម្លៃសំណើនីមួយៗ ដោយគោលបំណង យុត្តិធម៌ មិនរើសអើង និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)។
មុននោះ សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ពន្ធប្រឆាំងការឧបត្ថម្ភរហូតដល់ ៣៥.៣% លើយានយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមួយ ដែលបានសន្និដ្ឋានថា ក្រុមហ៊ុនផលិតចិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះ៕