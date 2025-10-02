ព័ត៌មាន
គ្រោះរញ្ជួយដីជាបន្តបន្ទាប់នៅហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ចំនួនជនរងគ្រោះបន្តកើនឡើង ខណៈដែលមនុស្សជាច្រើននៅតែបាត់ខ្លួន
ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់ បន្ទាប់ពីអគារមួយបានដួលរលំនៅឯសាលាបង្រៀនសាសនាឥស្លាមក្នុងខេត្ត East Java។ យោងតាមទីភ្នាក់ងារជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះធម្មជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី មនុស្សប្រហែល ៥៩ នាក់នៅតែជាប់គាំងនៅក្រោមគំនរបាក់បែក។ អគារនេះបានបាក់រលំនៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ខណៈដែលក្រុមនិស្សិតកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការបួងសួង ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៦ នាក់ និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុជួបការលំបាក់ជាច្រើន ដោយសារការរញ្ជួយដីកម្រិត 6.5 រិចទ័រ នៅតំបន់ Sumenep កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ដែលធ្វើឲ្យគំនរបាក់បែកត្រូវសង្កត់ប្រណែនបន្ថែមទៀត និងបង្រួមលំហសម្រាប់អ្នកដែលជាប់គាំងនៅខាងក្រោម៕